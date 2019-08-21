五星級主廚教撇步 阿公阿嬤樂做蛋黃酥

2019-08-21 08:36

〔記者陳建志／台中報導〕中秋節將至，曾任永豐棧麗緻酒店西點主廚的郭炯村，到太平宜佳社區親自示範，教導長輩做油皮、油酥，並包上棗泥鹹蛋黃、塗上蛋黃汁，阿公阿嬤聚精會神學習，看到自己做的蛋黃酥烤得香噴噴出爐，都說很新鮮、好玩。

中臺科大老人照顧系蔡英美教授說，3年前開始和宜佳社區關懷照顧據點合作，安排長輩進行健康促進等活動，近來並規劃社團性的活動，安排食材、輔具和營養攝取等課程，希望讓長輩可以走出家門快樂學習。

太平宜佳里長張麗真表示，社區照顧據點平常就安排很多活動讓長輩參與，之前曾教導長輩自己做蛋捲，獲得長輩好評，因中秋節將至，特別邀請中臺科大食科系助理教授郭炯村帶著學生到據點指導長輩做蛋黃酥。

曾任五星級永豐棧麗緻酒店西點主廚的郭炯村說，中秋節將到，應景教導長輩做少油、少糖的蛋黃酥，還說長輩如果擔心蛋黃膽固醇太高，也可以把蛋黃改成麻糬，現場以事先準備的食材，教導長輩自己做油皮、油酥，並將鹹蛋黃包進棗泥內，接者將油皮、油酥混合後以擀麵棍輕輕壓平捲起，再將棗泥蛋黃包進皮中塗上蛋黃，一顆顆的蛋黃酥就成形送進烤箱烤熟。

81歲的黃秀春阿嬤說，這是第一次自己做蛋黃酥，覺得很開心，是很特別的體驗；64歲的林裕修也說，以前吃過蛋黃酥，但自己動手做還是第一次，尤其還是五星級主廚指導，真的很新鮮。

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