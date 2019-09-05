部落美食 霧台鄉隱藏版「女王蜂」月餅 未開賣先轟動

2019-09-05 15:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕下週就是中秋連假，各式各樣的月餅禮盒讓人目不暇給，屏東霧台鄉有一款「隱藏版」月餅，由鄉民代表柯信雄帶著部落族人以部落生產的芋頭、蜂蜜製成，「黃金芋頭女王蜂酥」首推出就在部落掀起話題，但這款隱藏版美食是部落限定，目前尚未對外販售。

「黃金芋頭女王蜂酥」把部落族人種的芋頭結合「森林蜜」做成內餡，外皮則是融入蜜蜂採集的花粉，表面再塗上蛋黃液，吃起來香甜不膩口，不少消費者想要訂購卻不得其門。

柯信雄表示，他們堅持使用在地生產的蜂蜜、花粉、芋頭製作，因原料產量有限加上是新研發產品，因此不敢大量製作，僅少量在部落販售，目前已全數售完，預計明年會透過預約訂購方式對外銷售。

柯信雄也說，近年部落積極推動「林下經濟」，在屏東科技大學森林系教授陳美惠指導下，霧台鄉目前設有100個蜂箱，族人在森林環境下養蜂，其蜜源植物來自森林構成的樹種，造就獨特的「森林蜜」，也是「黃金芋頭女王蜂酥」的美味關鍵。

今年適逢八八風災十週年，柯信雄在八八風災時和其他3名部落青年合力將困在山上的135名族人安全救下山，「佳暮英雄」因此聲名大噪，災後柯信雄繼續協助族人組成產銷班，並在佳暮國小成立「魯凱族特用作物學院」帶著族人將部落作物加工活絡部落產業。

柯信雄說，目前學院裡約有20名族人，「黃金芋頭女王蜂酥」就是他們的作品，此外還有利用紅藜、小米、辣椒、芋頭、地瓜、南瓜火龍果等在地農作製成的餅乾、麵條、辣椒醬等，未來會持續透過網路與禮納里展售據點，和消費者分享部落的美味。

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