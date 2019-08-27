今年中秋月餅創意多 東西方交融的迷人口感

2019-08-27 09:23

〔記者張忠義／高雄報導〕中秋節將近，高雄各大飯店與蛋糕、烘培業者相繼推出中秋月餅，真是百家爭鳴。

帕莎蒂娜烘焙坊推出四款口味獨特的「品茶月」禮盒，以台灣茶香搭配巧克力及松露等食材，創造東西交融的迷人口感，酥鬆少油的法式鹹派皮，分別融入四季春、蜜香紅茶、凍頂烏龍、鐵觀音四款台灣茗茶，內餡則以白豆沙為基底、結合不同風味巧克力，以東西方食材融合出美妙平衡的滋味。

蓮潭會館推出「邀月潭心」賀中秋！「大四璽」廣式月餅寶盒，主打時尚、體面、實用三大特色，運用巧思的木製雕花，寶盒燈飾造型獨特吸睛，讓吃月餅也成為一種藝術風雅與生活享受，可當作家中的氣氛燈飾，讓秋天傳送月餅不只是傳統禮俗的代表，更是一種幸福溫度的傳遞，也蘊含著月光長伴、團圓喜樂的祝福。

蛋糕甜點名店亞尼克與「柴語錄」跨界合作，為消費者創造更多新鮮感，這次柴語錄家族所有成員齊聚亞尼克，和大家一起中秋團圓，從YTM機台到門市佈置、生乳捲盒，皆耍萌變身換新裝，超萌療癒，玩新意，以趣味圖像邀請大家一起耍萌合照！

高雄翰品酒店今年推出料好實在、包裝典雅的「雲朗月餅禮盒」，口味有滷肉蛋黃、棗泥松子、豆沙蛋黃、豆沙栗子四種，月餅禮盒包裝著重多功能設計，兼具環保及美觀，外盒設計使用可循環再利用的馬口鐵材質，讓質感和耐用度加倍，食用完也能成為實用收納盒。

以傳統江浙菜聞名的祥鈺樓餐廳，自製自銷的「蘇式月餅」，數十年風味及包裝，擁有不少死忠顧客捧場，由於不含防腐劑，皮薄餡滿，新鮮烘焙製作的手工月餅，百吃不厭，多年來在市場上屹立不搖，今年不僅價格未調漲，包裝依舊充滿復古濃厚的中秋氣氛。

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