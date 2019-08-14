香園教養院月餅禮盒訂單減半 急盼社會各界支持

2019-08-14 19:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣香園紀念教養院每年以自家農場生產的無毒雞蛋，搭配優質食材，推出中秋月餅禮盒，利用銷售所得填補教養經費；但今年距離中秋節僅剩1個月了，訂單卻不到去年的一半，讓園方相當著急，期盼社會大眾和機關團體多多支持。

香園教養院院長黃慧玉說，因應中秋佳節，香園烘焙坊除了保留備受歡迎的烏豆沙蛋黃酥、鳳梨酥和廣式月餅，今年研發的桂園麻吉酥，口感濃郁Q彈卻不甜膩，搭配蛋黃酥，加上精心挑選的「花好月圓」包裝，應景又討喜，送禮給人耳目一新的驚喜。

為了提供民眾多樣化選擇，今年也設計多款餅乾禮盒，內含雪Q餅、千層酥、桃酥、鳳梨酥和牛奶堅果餅乾等手工點心。

香園烘焙坊申請勞動部多元就業方案，提供院生培養一技之長的工作機會，同時也填補教養經費上的缺口，期許邁向自立。明新科大老人服務事業管理系學生和社區民眾，在秋節前到香園當志工，幫忙食材稱重等院生未能做到的精確細工。

香園烘焙坊師傅游安正說，香園自製的月餅真材實料，不計成本，例如選用紐西蘭奶油來取代酥油，讓餅皮香濃酥脆，入口即化，並採用香園農場生產的無毒好心蛋，讓消費者吃得健康又安心。

黃慧玉說，香園月餅去年銷售約1萬盒，今年可能受到大環境影響，訂銷明顯減少，目前預訂4000盒，希望企業廠商多多支持，訂購專線（03）569-4516。

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