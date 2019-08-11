「鐵窗牌月餅」開賣 彰化監獄日做2500顆供不應求

2019-08-11 21:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕鐵窗牌月餅開賣！彰化監獄為讓受刑人在中秋節也能品嚐月餅，開始製作蛋黃酥、綠豆椪等月餅，原本只供受刑人，沒想到大受歡迎，從前年起開始製作銷售販售，每日訂做2500顆，仍供不應求，目前已接受超過上千盒訂單，營收可望破百萬。彰化監獄表示，民眾訂購踴躍是對受刑人肯定，也能讓他們日後返回社會更新更有自信。

彰化監獄內設有一間烘焙工場，每日由受刑人製作麵包，提供給受刑人食用，多年前中秋節前夕，一名曾在大飯店擔任主廚的受刑人提議製作月餅，在他不吝分享配方下，完成低糖口味蛋黃酥、古早味綠豆椪，口感令受刑人們稱讚，呷好到相報下，不少受刑人親屬每到中秋節就私下託買，因此從前年起獄方決定開放一般民眾訂購，讓眾人都能一嚐「鐵窗牌月餅」的獨家滋味。

彰化監獄典獄長黃坤前指出，彰化監獄設立烘焙工場八年，也開設烘焙技能班，訓練受刑人一技之長，每年中秋節前1個月加碼製作月餅，因為曾有大飯店主廚受刑人分享製作秘訣，這裡的蛋黃酥、綠豆椪才會這麼受歡迎，儘管如此，作業導師與受刑人們精益求精，陸續研發出健康養生的紅麴芝麻豆沙酥與竹炭山藥酥口味，提供選擇。

黃坤前說，因烘焙工場設備空間有限，每天在10位學員趕工下，能製作2000至2500顆月餅，每顆售價約23至25元，可謂是CP值最高的月餅，由於採限量一個月製作，前年中秋節檔期就銷售97萬元，去年也有103萬元，今年目前訂購已達千盒，預估也能破百萬，銷售狀況令人驚喜。

真的是無心插柳！彰化監獄作業導師劉克和說，大家講到彰監特色就是花燈，沒想到月餅也大受歡迎，除了品質嚴格監控，其中一部分原因來自於製作者的篩選，受刑人必須身體健康檢查合格，1年內無違規，若有麵包製作經驗也會特別挑選，當大家有志一同，就會專注製作出健康美食。

受刑人小黑說，曾是海鮮餐廳廚師，但製作麵包、月餅卻是不一樣的技巧，對於月餅能做出好口碑感到很有成就感，也學到一技之長，未來出獄後想在網路成立糕餅工作室販售。

彰化監獄作業科長陳素卿說，今年中秋月餅禮盒分6入與12入，每盒售價從150元至280元不等，由於糖分比市面上的月餅少用約2成，加上無防腐劑，所以保存期限短，只能接單訂製，最後訂購日是9月6日，額滿即停止預購。

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