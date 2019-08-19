苗市幼安教養院月餅換新裝 預計募1500盒助弱勢

2019-08-19 19:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市私立幼安教養院今天舉辦身心障礙者月餅成果發表會，苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人出席代言，並與院生一起DIY製作月餅，院方今年將另籌募1500盒月餅，分送到社區弱勢家庭，徐耀昌也籲請社會大眾踴躍響應，支持身障朋友自食其力的成果。

幼安教養院長林勤妹指出，幼安月餅是由師傅、老師與院生一同製作，實踐了「給他魚吃，不如教他如何釣魚」的實務理念，更讓院生在學習及製作過程中得到鼓勵，成為後續更上一層樓的動力，今年維持往年主打的明星商品綠豆椪、鳳梨酥、地瓜餅外，禮盒有了全新包裝，在衛生及細節上更加精緻，讓消費者吃得衛生又安心。

幼安教養院今天舉行「月餅傳情、愛在幼安」月餅成果發表會，會場展示烘焙坊琳瑯滿目的各式月餅禮盒，林勤妹隨後帶領院生將今年新研發月餅的成果，獻給徐耀昌、鍾東錦等人，象徵烘焙坊製作糕餅的技術也與時俱進。

徐耀昌等人在烘焙師傅陪同下體驗月餅DIY，期盼社會各界踴躍伸出溫馨援手，讓月餅銷售長紅，院方可運用收入大幅改善身心障礙者的生活。

幼安教養院也公告目前月餅訂單，總數約5、600盒，進度與往年小有落差，希望有更多企業廠商和熱心人士共襄盛舉，幫助弱勢族群；院方另籌募1500盒溫馨月餅，盼由熱心人士認購，可分送到社區的弱勢家庭，延續往年送愛的腳步。價格從280至520元不等，電洽：037-338180邱專員。

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