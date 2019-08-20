憨兒包百次月餅不露餡 送愛給偏鄉學童

2019-08-20 09:35

［記者黃旭磊／高雄報導］憨兒包上百次月餅學到不露餡，趕製禮盒給3萬多名偏鄉學童。

喜憨兒庇護工場本週人聲、機械聲鼎沸，糕餅師傅趕製中秋訂單，烘焙助手阿修熟練地將綠豆沙、鳳梨等餡料包入餅皮，2年多前，阿修剛學包餡，施力不當常讓食材散落滿地，多次沮喪要放棄，經師傅及就服員耐心調教，練習上百次學到「不露餡」。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍今天表示，推動送愛到部落活動步入第11年，今年，憨兒師傅趕工製作幾米「閉上眼睛一下下」限量月餅禮盒，專為淡海輕軌創作，邀請社會大眾認購募集，送給新北、宜蘭、桃園、屏東、花蓮等3萬1900多名偏鄉學童。

基金會在全台設置16家庇護工場及13家小型作業所，提供不同類別心智障礙者多樣學習項目，而阿修歷時2年學科及4個月術科練習，順利考取麵包丙級技術士證照。

除了月餅，庇護工場也製作烤肉組，包藏安心豬里肌肉片、去骨雞腿排、黑蒜高粱香腸、牛蒡天婦羅、台農57號地瓜，通過HACCP認證鮮凍特選食材，讓民眾輕鬆並安心烤肉。

庇護工場員工小瑋負責包裝、出貨烤肉包；基金會表示，小瑋輕度智障，每天上班車程50分鐘，起初使用包裝機對不準，封包超出線外，就服老師訓練克服困難，包得快又好。

小瑋說，來工場學習很開心，上下班搭車很久，只要有工作做「一點也不累」。

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