基隆、新北1萬8000戶停水23小時 中午前逐步恢復供水

2019-09-05 10:11

〔記者林欣漢／基隆報導〕自來水公司昨天辦理台二線1000mm管線汰換工程，基隆、新北有1萬8000戶停水23小時，原訂今天上午9點恢復供水，但水公司表示，因為天候因素，導致焊接施工困難，瑞芳、基隆地區預計中午12時前逐步恢復供水，如有供水問題，可撥打1910免費服務電話。

昨天基隆中正區有3000多戶居住的山海觀社區，被水公司遺漏通知停水，當地砂子里長曾秀菁說，原本自來水公司停水範圍只有新豐里跟新富里，不知道什麼原因現在連砂子里都停水了，里民都無水可用，大家都罵翻了。

對此，水公司表示，這次停水範圍較大，彙整停水區域時遺漏砂子里，作業疏失造成民眾不便，深感抱歉，已經啟動應急配水池，並調派水車機動補給送水。

水公司表示，這次停水內含多處分段同時施工，擴及中正區部分地區水壓偏低、亦突增部分地區停水，水公司收到里長、議員及民眾熱心通報反映，除即時研擬配套措施、更正停水通告內容，也針對各工區加強趕工，以期及早恢復正常供水。造成民眾生活不便，至感抱歉！同時感謝議員、里長們的指正與熱心幫忙、支持。

水公司今天上午說，台二線1000mm管線汰換工程原訂停水期間至上午9點，但受到天候因素影響，陣雨導致焊接施工困難，另節點5因管線彎曲度高，不易調整，且因開挖後接頭為鋼管需增加焊接口數，致施工時程較預定時程長，仍會克服困難、不眠不休完成，目前已開始進行復水，預計瑞芳、基隆地區中午12時前逐步恢復供水。如有供水問題，可撥打1910免費服務電話。

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