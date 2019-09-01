快儲水！高市6區9︰00起停水 影響1.7萬多戶用水

2019-09-01 08:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處澄清湖廠今將辦理高低壓設備電氣檢驗，包括鳳山、三民等6區，將於上午9時起停水12小時，總計影響1萬7千多戶，請用戶儲水備用。

七區處表示，今天上午9時起至晚間9時停水12小時，停水區域如三民區本上里、本揚里、本安里、本元里；鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；仁武區拷潭里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、忠孝里。

水公司指出，苓雅區建軍里、文昌里、衛武里、正義里、正心里、正大里、五福里、五權里、民主里、正言里；鳳山區武慶里、武漢里、新強里（國道以西）、忠義里、中和里、新武里停水，合計影響戶數9240戶。

水公司說，水壓降低地區如三民區除了本上里、本揚里、本安里、本元里以外地區；鳳山區協和里、文衡里、赤山地區、鎮西里；苓雅區福西里、永康里、福南里；大樓週邊住戶因水壓降低，用水尖峰時會短暫無水、管線末端及高地區可能無水。合計水壓降低戶數為8316戶。

水公司表示，會儘量縮短檢驗作業時間，並盡速完工復水，以儘早提供用水需求，降低民眾用水不便，請提早停水前6小時完成儲水，避免集中開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源。免付費客服電話1910。

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