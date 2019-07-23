快儲水！台中3區逾5萬戶明停水、減壓23小時

2019-07-23 08:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市太平、大里、霧峰三區的民眾快儲水，水公司從明天9點起至25日8點止，將停水、減壓23小時，影響戶數5萬1300戶。

水公司為配合中市府水利局於太平區中和街及東村路口之雨水下水道工程，辦理該路口管徑700公釐管線遷移工程，太平、大里、霧峰區部份地區停水及減壓，從24日上午9時起至25日上午8時止，計23小時。

停水用戶數8300戶、水壓降低用戶數4萬3000戶，合計影響戶數5萬1300戶，請民眾事先儲水備用。

停水區域為太平區的東平里、東和里（部分）、聖和里（部分）、頭汴里（部分）、東汴里（部分）、福隆里（部分）、興隆里（部分）、光隆里（部分）、永 隆里（部分）、成功里（部分）、建興里。大里區的健民里（部分）

另外降壓區域為太平區的德隆里、中興里、永平里、成功里（部分）、建國里、中平里、中政里、平安里、太平里、永成里、長億里、光隆里（部分）、永隆 里（部分）。大里區的新仁里、立仁里、立德里、仁化里、仁德里、健民里（部分）、金城里、瑞城里、塗城里。霧峰區的桐林里、吉峰里。

水公司表示，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因本次停水範圍較大，水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復正常供水時間會較延遲。

水公司還設了24個供水站，民眾可打免付費服務專線1910詢問，或者可打台中給水廠：04-22442469大里服務所：04-24821831、霧峰營運所：04-23393138

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