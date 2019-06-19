水公司董事長視察東港、琉球 確保暑假供水穩定

2019-06-19 20:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣自來水公司董事長魏明谷關心東港及小琉球地區供水情形，今天到琉球地區視察相關蓄水設施及供水整備工程，指示七區處對於暑假期間小琉球供水調配務必謹慎、迅速因應，以提供民眾量足、質優的自來水。另外，立委莊瑞雄也相當關心東港、琉球地區供水水情，要求水公司確實掌控暑假期間供水無虞。

水公司說，琉球地區用水仰賴牡丹給水廠，自林邊鄉經由約14公里長海底管線，送至琉球鄉供全鄉用水，海底管線受到颱風及潮汐大浪衝擊，造成保護套管脫落，已於今年4月修復完成。

水公司指出，目前小琉球地區日平均用水量與暑假及節慶時間用水量差異高達每日1000至2000噸，全依靠島上目前4座配水池約6600噸蓄水量調配用水，為確保供水穩定，水公司積極辦理相關淨水設備建置及改善。

魏明谷特別到增設10000噸配水池用地視察，指示相關單位務必加速進行，未來可供應島上居民約6至8天用水。

立委莊瑞雄也積極爭取東港、新園、南州及琉球等地區供水管線汰換、延管工程及淨水設施，目前也如火如荼進行中，自107年迄今已斥資超過2億元，水公司七區處為提升供水品質，期使東港及琉球居民喝到安全、衛生且穩定的自來水。

七區處長王明孝說，投資地方辦理淨水設備改善及建置，是自來水公司主要任務及使命，而地區水資源彌足珍貴，地方發展需仰賴自來水基礎建設持續推動，因應台灣水資源日漸稀少，也呼籲民眾及遊客節約用水，讓水資源能獲得更妥善運用，為地方提供更好的發展契機。

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