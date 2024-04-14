日月潭枯水期巨鷹奇景引話題 日管處解謎鷹眼就是「天井」

日月潭水社壩沙洲裸露水域呈現出的巨鷹眼睛，日管處公布答案其實就是具有排水防洪功能的「溢流井（或稱天井）」。（圖由日管處提供）

2024/04/14 15:31

〔記者謝介裕／南投報導〕值枯水期，日月潭水庫水位直直落，致水社壩沙洲裸露水域呈現出巨鷹降落潭面般奇特景致，且在近期爆紅，其中鷹眼位置圓弧狀的設施是什麼?更引發外界關注及探詢，令日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）十分重視，也特別順應民意在官網公布解答，此設施叫溢流井，簡而言之就是具有排水防洪功能的「井」。

日月潭水庫自從大量供應一期稻作所需農用水後，因入不敷出致水位不斷向下探底，今（14）日水位僅744.5公尺，距離滿水位748.48公尺，相差約4公尺之多，也使得沙洲裸露出現的巨鷹模樣更加明顯。

請繼續往下閱讀...

然而，其鷹眼上的設施是水門?護欄？甚至還有網友以堡壘形容之，莫衷一是，日管處在該景點爆紅後，也頻接獲相關電話詢問，遂直接在官網作出說明，民眾得知解答後，也才恍然大悟原來這就是日月潭不會衍生洪害、水患的關鍵所在。

日管處指出，日月潭不只是觀光湖泊，也是水力發電水庫，潭區的水源從上游武界壩引入，提供蓄水、漁民捕撈，以及下游電廠發電之用，但若是日月潭水位過高，超過庫容蓄水量，就會透過此特有的溢流井設計排出，在地人則以「天井」稱之，以防日月潭水庫水位太高，衝破壩堤防線，危及民眾生命財產安全，原理就與住家洗手台溢流排水孔有異曲同工之妙，差別在於規模大小及精細程度，也讓前來遊玩的遊客多了一分教育意義。

日月潭水社壩水域圓弧狀的設施，其實就是具有排水防洪功能的「溢流井（或稱天井）」。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法