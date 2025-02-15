中國霾害來襲！週一全台空品橘色警戒

中國山東到上海一帶出現霾害，預計明晚開始襲台，週一全台各地多區的空品指標橘色警戒，對敏感族群不健康。（擷取自環境部空品網）

2025/02/15 18:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部今天（15日）下午提醒，綜合最新監測、氣象預報及模式模擬，中國山東到上海一帶今天出現霾害現象，明天晚間大陸冷氣團南下將挟帶境外污染物影響我國空氣品質，17日全台及離島地區空氣品質多為橘色提醒等級，對敏感族群不健康須留意外出活動。

環境部說，今天環境風場偏東風，西半部地區風速弱擴散條件較差，導致污染物累積，PM2.5小時濃度約25到35微克每立方公尺，空氣品質為普通到橘色提醒等級。

請繼續往下閱讀...

但環境部發現，中國山東到上海一帶PM2.5小時濃度約50到90微克每立方公尺，預估明晚大陸冷氣團南下將挟帶境外污染物影響台灣空氣品質，估北部地區PM2.5小時濃度可能達30到45微克每立方公尺。

而境外污染物隨東北風持續往南移動，環境部提醒，17日全台及離島地區空品多為橘色提醒等級，預計影響到當天傍晚，晚間以後中部以北地區境外影響逐漸減緩，空品逐漸改善，南部地區則位於下風處，污染物易累積，空品仍多為橘色提醒等級。

到19日轉為偏東風天氣，西半部地區風速轉弱，空氣品質為普通到橘色提醒等級。但環境部指出，空品受氣象條件影響大，民眾須留意空品預警資訊，在空品不佳時應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

針對空品提醒，環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法