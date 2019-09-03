澎湖9月主打美食假期 主廚吳秉承當代言人

2019-09-03 22:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光局推出「擴大國旅秋冬遊」刺激觀光消費，鼓勵國人從事旅遊活動，並享受地方美食，澎湖等外離島還加碼補助，澎湖縣政府順勢推出「戀戀海味 澎湖美食假期」，邀請廚藝界型男主廚吳秉承擔任活動代言人。

澎湖縣政府旅遊處為宣傳澎湖豐富多元且獨特的美食文化，提升澎湖美食知名度，帶動澎湖觀光美食發展，今年秋冬推出「戀戀海味 澎湖美食假期」，成為9月主打觀光主題，除輔導餐廳業者品質提升之外，特別以澎湖故事菜為計畫主軸，策劃美食主題旅遊、創意料理競賽及多項行銷活動等。

型男主廚吳秉承澎湖土生土長，暖男形象再加上精湛廚藝深受觀眾喜愛，獲旅遊處邀請擔任此次美食活動代言人，行銷家鄉的美食。日前吳返鄉拍攝宣傳影片，展現精湛的手藝，料理澎湖特有故事菜─酸菜炒中卷，並且帶領大家一起品嚐石鮔滷肉、花菜乾炒肉片及狗母魚丸海菜湯等特色菜餚；此外也走訪推薦澎湖巷弄美食，讓身為澎湖囝仔的吳秉承藉由美食尋味之旅的影片拍攝，也找尋記憶中的澎湖家鄉味。

旅遊處表示，秋冬美食推廣計畫正在緊鑼密鼓策劃中，預計將於近日發布系列活動訊息，熱情邀請澎湖餐飲業者共同加入，一起推廣澎湖美食，希望藉由活動讓遊客更深度認識澎湖飲食文化、體驗澎湖特色美食，進而帶動觀光旅遊，型塑澎湖旅遊新魅力。

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