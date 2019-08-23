澎湖結合絕美地景 首推婚紗體驗館

2019-08-23 12:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖擁有藍天、碧海及白沙美景，加上搭配玄武岩地質、古厝等懷舊風情，成為最佳拍攝婚紗景點，澎湖縣政府旅遊處以結婚派對延伸的海洋派對嘉年華主題活動，首波強打「婚紗體驗館」在篤行十村進行為期1個月婚紗體驗。

加入世界最美麗海灣組織會員的澎湖群島，擁有許多世界上最美麗的海灣景點，例如蔚藍海洋、黃金沙灘以及變化多端的玄武岩地景等，每一景點各具獨特魅力；陽光海浪的自然美景，每年吸引許多情侶在澎湖拍攝婚紗，紀錄永恆戀曲。

今年澎湖縣政府為打造澎湖成為浪漫愛情島，舉辦海洋派對嘉年華系列活動之一「情定澎湖灣」及「婚紗體驗館」2大愛情主題，除了推廣澎湖婚紗浪漫景點之美，並廣邀所有新人、情侶前來澎湖觀光旅遊，還可以免費體驗法式手工婚紗、專業化妝師梳化造型及外拍婚紗的美麗場景，活動自8月23日起9月23日止。

「婚紗體驗館」位於篤行十村－澎湖低碳島展示館，篤行十村是近年才整理翻修的小眷村，過去只有張雨生故事館和潘安邦故居可以參觀，如今整個眷村煥然一新，歷史與新意的交錯融合，創造出令人眼睛一亮的空間，歡迎即將步入禮堂的見習新人或是愛情伴侶以及夫婦都歡迎來到澎湖，體驗澎湖的愛情之旅，享受一下幸福浪漫的時光，歡迎踴躍預約報名感受澎湖海島的熱情與度假樂趣，詳情請上活動官網「2019澎湖海洋派對嘉年華」或搜尋澎湖逍遙遊臉書。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法