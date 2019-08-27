蔡訪澎湖 送百億建設大禮

2019-08-27

莒光營區外遷一次到位 26億費用由中央負責

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕自王乾同縣長時代倡議，歷經五任澎湖縣長爭取的莒光營區外遷案，昨由總統蔡英文拍板定案，一次到位遷至拱北營區，蔡同時送給澎湖上百億元大禮。

昨蔡英文抵澎視察跨海大橋改建、觀音亭園區國際海灣燈光節，並聽取縣府地方建設需求，澎湖縣長賴峰偉當面向總統爭取七大項建設需求。

七大項計畫包括「澎防部、莒光西營區、後備指揮部營區外遷」廿六億元；「自勉新村部分閒置住宅做為社會住宅」、「補助澎湖綠化造林」四年兩億元；「補助海洋產業經費」四年六．四億元；「加強查緝中國漁船越界抽砂執法行為」、「臺華輪汰舊換新後續方案」共廿三億元及「興建澎湖縣民運動中心」經費五億元等七案；加上中正永安橋改建廿億元、跨海大橋改建（初期評估兩千萬元、興建八十億元），總經費合計超過百億元。

對於賴峰偉提出的建設需求，蔡允諾全力支持，並宣布同意澎防部、莒光西營區代遷代建約廿六億元費用，由中央全部負責，後備指揮部列入國軍營舍整建「興安計畫」，土地由中央、地方共同開發都市更新。她也同意臺華輪由中央收回建造營運，減少縣府財政負擔。

前後任縣長意外同框

蔡英文昨天的行程，也讓前後任縣長陳光復、賴峰偉意外同框。蔡在參觀國際海灣燈光節燈飾時，盛讚主燈「鯨動海灣」製作相當精美，並對幕後推手立委楊曜貢獻讚譽有加，還表示要「遵從楊曜指示」，明年持續辦理，更要加碼支持；總統還化身澎湖觀光大使，推薦國人秋冬旅遊到澎湖離島。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法