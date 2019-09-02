獨家》開學第2天 高市國小爆流感群聚疫情69新生中鏢

2019-09-02 18:46

首次上稿 17:55

更新時間 18:46

〔記者方志賢／高雄報導〕開學第2天，高雄市三民區民族國小驚爆流感群聚疫情，小一新生10個班約271名學生，竟然有69名新生及4名老師感染流感，逾4分之一新生中鏢，衛生局不排除上週5學校在地下室密閉空間舉辦迎新活動，因此引爆群聚疫情！

衛生局表示，8月30日開學日，學校舉辦迎新活動，隔天31日通報一名新生感染流感，昨天9月1日又通報8名小一新生染A型流感，衛生局今上午進入校園進行疫情調查，發現疫情已一發不可收拾，10個班級又有60名小一新學生，3天合計有69個新生及4名老師感染流感。

衛生局說，小一10個班級每班約26、27人，其中最嚴重是一年一班11人感染，二班9人及八班8人感染，合計69名新生人感染。

衛生局表示，經校方經內部會議決議一年一班、二班及八班分別8到9人感染流感，因此從明天起至8日停課一週。

一名家長表示，她念小一的女兒昨突然發高燒，整晚發燒不退，她擔心得也整晚沒睡，今早趕緊帶女兒到醫院檢查，出門前打電話向老師請假，才知道女兒班上共有5人發燒，而其他班級也有很多學生發燒請假。

這名家長說，上週五第一天開學，學校在地下室密閉空間舉辦迎新活動，她懷疑因此引發流感群聚疫情。

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