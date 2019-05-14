疫病》林園國小B型流感群聚 延遲處置挨罰

2019-05-14 16:51

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市林園國小爆發流感疫情，一年級某班級28名學生竟有20人出現發燒、咳嗽等類流感症狀，其中15人確診B型流感，衛生局查出4月底到5月初有5名學生出現症狀卻未警覺，其中2人仍到校上學，是引爆疫情主因，對校方輕忽疫情且延遲處置，將罰處3000到1萬5000元。

衛生局說，本月10日晚間接獲通報，林園國小某一年級班級爆發流感群聚疫情，疫情調查發現，該班4月28日至5月10日共計20名學生出現發燒、咳嗽等上呼吸道及類流感症狀。

這些學生中，15人經醫師診斷為B型流感，17人服用抗流感病毒劑，衛生局進一步詳查發現，4月28日至5月7日區間有5名學生出現類流感及上呼吸道症狀未即時警覺，且其中2人在發生症狀後仍到校上學，研判是引爆疫情的主因。

衛生局說，已督導校方追蹤學生健康狀況、落實環境消潔消毒。另外，校方決議該班5月13日至5月19日停課7日，以遏止疫情持續擴大蔓延。對校方輕忽疫情且延遲處置，將依法罰處3000到1萬5000元。

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