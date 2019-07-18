陸軍官校爆發流感群聚 短短5天至少109人中鏢

2019-07-18 18:54

〔記者方志賢／高雄報導〕陸軍官校爆發A、B型流感群聚感染，高雄市衛生局獲報，今天介入疫情調查發現，從7月12日到16日短短5天，就有分屬24連隊的109人出現發燒、咳嗽及肌肉痠痛等症狀，而群聚疫情爆發後，陸官疑涉延遲通報，衛生局依法最高將開罰1萬5000元。

對於延遲通報遭衛生局開罰，陸官校長陳建義認為是雙方「認知上差距」，將與國防部軍醫局一起向衛生局提出陳訴說明。

衛生局簡任技正潘炤穎說，衛生局是昨晚接獲國軍高雄總醫院通報，介入調查發現，在陸官受訓的三軍官校入伍生及大學儲備軍官訓練學員總共4100多人，其中近5天至少有109人出現A、B流感群聚疫情。

潘炤穎說，在6月29日入伍當天就有2人感染流感，初期陸官落實疫情管控並未發生大爆發，直到近5天，疫情才呈現「爆炸式上升」，昨天一天就超過35例，而5天內共有109人確診感染A、B流感，而目前仍有58人在陸官進行隔離。

潘炤穎說，陸官內部設置有210床的隔離床位，其中男性120床、女性90床，已要求陸官對於確診、高度疑似及接觸者個案一旦出現症狀都須進行隔離，後續還要監控，避免出現重症情形，未來5天到下週2前疫情若未良好控制，將採更強度管控。

陸官校長陳建義說，入伍訓練是每年例行性重要的訓練，訓練人數都高達4000~5000人，從國防部軍醫局、陸軍司令部軍醫處到高雄總醫院，對防範群聚感染都相當重視。

陳建義說，今年入伍生從學校進入陸官，初期就發現一些入伍生出現發燒症狀並經確診，隨即進行隔離處置。對於延遲通報，可能是「認知上差距」，陸官與軍醫局將提出陳訴說明，由於之前的零星病例未達通報的標準，近期因天氣驟變，才造成入伍生上呼吸道症狀的人數突然變多。

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