夏天竟爆流感疫情多校園群聚 家長急催開放公費克流感

2019-06-01 20:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕進入夏季，流感卻逐漸升溫，急診就診人次已接近流感流行季，有醫師形容近來簡直是流感大爆發，尤以校園群聚明顯，國高中小學生感染多，一天就診多達十幾人，但是4月後為非流行期，公費克流感僅限老人及5歲以下等有條件給付，1次療程1盒10顆藥約千元，許多家長難以負擔，建議能緊急開放。

疾管署前天公佈類流感疫情升溫，上週類流感急診就診人次近10.93%，接近流行閾值11.5%，尤其群聚案件又以校園為大宗，就有醫師發出警訊，台中開業小兒科醫師施勝桓指出，氣候異常加上季流感疫苗施打情形不佳，今年流感疫情反而在夏季肆虐，是近3年來最嚴重，許多國小至高中生群聚感染都中標，1天就診快篩有十多個，不是A流就是B流。

衛生局長曾梓展指出，台中上週類流感急診就診人約10.21%比全國稍低，近2個月校園群聚通報有14件，針對醫療院所反映流行狀況，將建議中央斟酌開放克流感藥物，另外目前公費流感疫仍有2500劑，也建議民眾繼續施打。

施勝桓說，門診常見一個班多人得流感，許多家長帶孩子就診，一家就有2、3人篩檢診斷為流感，必須服用克流感，但是一次一盒費用就高達千元，家長吃不消，猶豫一下回家，最後都不不忍孩子受苦高燒、虛累累，只能再回來忍痛花大錢買克流感。

施勝桓指出，流感不對症吃藥，病程至少持續1週、高燒3天，咳嗽、全身痠痛，對症服用克流感藥物，12到24小時就見效，減緩發燒、大幅減輕症狀並縮短病程，尤其能減少病毒量、降低傳染力，而且日前克流感藥物缺貨，建議政府即早啟動防疫機制，能盡早擴大開放公費克流感藥物使用。

台灣兒童急診醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院兒童急診部主任吳漢屏指出，今年4月起流感就明顯升溫，現在疫情如同流行期，患者從2歲幼兒到18歲，且A、B型流感皆有，懷疑上季流感疫苗施打過半年後保護力減弱，又以校園群聚感染最明顯，常聽患者指班上多人感染，研判這波疫情至少持續到放暑假；由於流感潛伏期、還未發病就有傳染力，發病後更易傳染，建議政府評估開放公費流感。

施勝桓也說，患者感染流感初期，病毒量不足，即使已經發高燒，但做流感快篩是驗不出來的，一般約發燒12小時後篩檢較準確，有不少患者流感初期快篩而未篩出，可能延誤診斷，未及對症下藥，也造成防疫漏洞，也提醒家長注意，孩子一旦發燒、上呼吸道症或全身痠痛就應自我隔離、請假在家休息。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法