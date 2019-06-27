夏天也會得流感 男大生病得險畢不了業

2019-06-27 21:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名22歲男大生，近日適逢學校期末考，卻出現發高燒、流鼻涕和全身酸痛等症狀，男大生因渾身不舒服，擔心考不好畢不了業，趕緊就醫檢查，因父親上週也確診A型流感，醫師高度懷疑其症狀為流感所致，建議接受「點滴注射型流感抗病毒藥劑貝瑞塔」注射後，症狀才明顯改善，提醒民眾不要以為冬天才會得流感。

亞大醫院感染科醫師張為碩今天表示，這名李同學即將畢業，近日返回高雄老家一趟，回到學校後卻出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，且高燒到40度，還出現嚴重的肌肉酸痛，因擔心影響考試，趕緊到院檢查，詢問後告知父親上週確診A型流感，研判感染流感。

張為碩指出，台灣流行性感冒多在每年11月開始，12月至2月進入高峰期，並在3月時逐漸減少，讓許多民眾誤以為秋冬才會感染流感，其實根據過去幾年的經驗，每年夏天仍有不少流感案例，且有逐年增加趨勢，統計發現去年10月到今年6月為止，全國共累積了1091例流感重症，其中有166例死亡，民眾千萬要小心。

張為碩指出，流行性感冒和一般感冒的區別，在於流感的發燒、肌肉酸痛等症狀，較一般感冒的病毒嚴重，且傳染力強，通常症狀出現較突然，且痊癒時間較長，並容易出現心肌炎、肺炎、腦炎等併發症。目前針對流感病毒的藥劑，主要是克流感和貝瑞塔，因患者要期末考，決定使用較快見效的點滴靜脈注射劑治療。

張為碩提醒，對抗流感重症，施打疫苗是利器，且從今年開始，不論是自費還是公費，都改成四價疫苗，建議民眾踴躍施打，若出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道症狀，並出現肌肉痠痛、發燒、呼吸短促，務必儘快就醫確認，避免重症上身。

他並建議，長輩和兒童因抵抗力較差，屬傳染高危險群，當身旁有人出現咳嗽、發燒、流鼻水等呼吸道症狀時，一定要戴口罩防範，且隔開距離至少1公尺，以達到較好的防護效果。

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