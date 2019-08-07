澎湖監獄爆流感群聚感染 防疫大作戰

2019-08-07 20:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國唯一煙毒專責監澎湖監獄，7月12日傳出A型流感確診首例，獄方雖採取緊急措施，但疫情仍如滾雪球般擴散，根據澎湖縣政府衛生局通報資料顯示，累積人數達82人，現仍隔離37人；但澎湖監獄說僅確診30人、現隔離9人。

據了解，澎湖監獄首傳A型流感案例，是戒毒專班學員，獄方立即停止戒毒班上課，並加強門禁管制，減少外賓參訪，同時就地隔離，通報疾管署、澎湖縣政府衛生局及三總澎湖分院，但染病人數持續增加，甚至連監獄管理員也傳出有人病倒，群聚性感染相當嚴重。

至於衛生局與澎湖監獄數據出現相當大差異，澎湖監獄副典獄長吳瑞寶說，衛生局將出現感冒及類流感症狀收容人都計算在內，但經過三總澎湖分院醫師篩檢及確診，僅有30名收容人，目前仍有9人隔離，而受到感染的監獄管理員則有3人，都已安然度過5天投藥期。

由於出現群聚式感染，因此克流感是公費供應，並採預防性投藥，對於65歲以上、心血管疾病及慢性病、肥胖者都給藥預防，目前疫情趨緩，由高峰期每日4位，報現在僅有零星個案發生，希望月中之後，沒有新的疫情傳出，澎湖監獄現收容1725人，雖然超收比不高，但密度仍相當高，獄方還設立專區隔離，避免疫情持續擴散。

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