還我同學！ 台生聲援東華被捕港生 籲政府研擬保障對策

2019-09-02 15:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕東華大學李姓香港僑生因參加反送中活動，日前在香港遭捕後被控暴動罪，如今9月開學仍被困，台灣學生與在台港生今天齊聚陸委會外，高呼「台港學生共患難」，要求台灣政府研擬保障對策，協助港生完成學業。

李姓僑生的同校同屆女同學文庭山說，李同學只是參加反送中，卻被港府以暴亂罪逮捕，目前為止港府已經抓了超過千人，包含未成年及長者，對此十分心痛，港民從6月起，只是拿著雨傘，對抗政府的催淚彈、子彈等武器，「我們只有一把雨傘，為了爭取自由」至今訴求仍未滿足，即使憤怒、無助、心痛，仍要繼續堅持下去，並且需要台灣朋友支持，相信力量來自團結、團結來自青年。

東華大學學生會長許冠澤說，第一時間知道同學被捕，就通知校方盼尋求緊急協助，而該僑生目前最重要是的「保留學籍」，目前開學卻無法返台註冊，希望教育部、陸委會等單位研擬對策，協助保護遭逮捕的反送中港生，並對香港政府喊話：「還我學生！釋放同學」，更呼籲台灣人民從香港事件聯想，做好明年選舉的選擇。

包含台灣學生聯合會、台灣藝術大學學生會、香港編成青年、台灣公民陣線、獨立青年陣線、華人民主書院、永社、台灣大學等也都跟東華站在一起，今齊聲到陸委會外，高呼：「台港學生共患難、我們一起去上課」，希望替港生保留學籍、居留證等，並遞交陳情書給陸委會。

陸委會港澳處長杜嘉芬接下陳情書，並表示，對於港生參加反送中遭捕，強調民主自由是普世價值，而反送中行動主張民主自由，應受到尊重，也應無罪，呼籲港府回應港民訴求，給予集會遊行自由，並用對話解決紛爭、和解取代拘捕，同時應公平妥適處理，讓港生能返台完成學業，至於相關港生權益，將持續與教育部協調，與學校等盡一切努力，提供必要的協助。

杜嘉芬還說，目前掌握李姓僑生已在醫院休養，另外一名也傳被港府逮捕的台灣藝術大學來台港生，也已經在家休養，開學在即，校方十分關切，希望這些學生都能如期回來。

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