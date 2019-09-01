國際青少年音樂節奪冠 親愛實驗學校開學

2019-09-01 17:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在維也納國際青少年音樂節獲得弦樂冠軍的親愛愛樂樂團，成立親愛音樂藝術實驗學校，今日舉行開學典禮，沒有掛牌、揭幕和致詞，只有樂團表演和邀貴賓大合唱。該校為國、高中都有的學校，這學期僅有國中3個年級共17名學生。

成立11年的「親愛愛樂」樂團，以仁愛鄉親愛國小學生和畢業生為班底，而帶領樂團的陳珮文和王子建老師，希望能打破體制教育，給學生更有彈性的音樂與藝術課程，奔走籌建實驗學校1年多，親愛音樂藝術實驗學校，今天在中興新村原資策會辦公廳舍成立，並舉行開學典禮。

負責活化中興新村的國發會主委陳美伶，立委林靜儀、蔡培慧等人都前來參加開學典禮，該校突破現行教育體制和課程，因此開學典禮也很不一樣，沒有揭牌、揭幕，也沒有貴賓致詞，只有樂團表演和邀大家上台大合唱「快樂天堂」，國發會主委陳美伶全程參與，也開心地上台合唱。

王子建和陳珮文奔走建校事宜過程遇到不少困難，立委林靜儀、國發會都有提供協助，國發會主委陳美伶人今天強調，該校若遇到法規限制或體制的障礙，不要就退縮，有問題可把國發會當平台，該會將協助相關單位作調整。

親愛實驗學校這學期有國中部3個年級共17名學生，大多是親愛國小畢業、山上部落的孩子，校舍租資策會舊辦公廳舍，由於政府未補助經費，設校經費都靠募款，學生不只修習音樂課程也要上木工課程，一旦學生有其他的興趣和性向，校方也會開辦相關課程，提供學生性向試探。

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