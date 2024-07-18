知名衛生棉廣告找男網紅「男扮女裝」拍攝惹議 網批醜化女性喊抵制

知名衛生棉品牌日前推出廣告，卻因該廣告是由男性網紅男扮女裝拍攝而成，引發網友在社群砲轟，質疑生理男性扮醜不僅令人問號，也讓人感覺在醜化女性。（圖擷自網路）

2024/07/18 13:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有知名衛生棉品牌日前推出廣告，卻因該廣告是由男性網紅男扮女裝拍攝而成，引發網友在社群砲轟，質疑生理男性扮醜不僅令人問號，也讓人感覺在醜化女性、令人不舒服，業者緊急下架影片並發出道歉聲明，不過網友不領情並持續砲轟，質疑道歉聲明沒誠意，有人更起底怒批「這已經不是第一次了」。

近日在網路上有不少網友砲轟，有知名衛生棉品牌找了男性網紅男扮女裝拍廣告，網友質疑該廣告中由男的假扮成女性，還穿上集性別刻板印象之大成的裝扮，說出的言語、做出的動作，都充滿性暗示，質疑是以醜化、訕笑的方式作行銷，網友為此留言洗版，業者將影片下架後卻未出面說明，引發網友怒轟「道歉很難嗎？」、「出來道歉，別裝死」、「應該不會認為把YT影片改成私人，官方IG和網紅頁面都下架假裝沒事就可以了吧？」

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後續有網友更轉貼，指有人去信抗議後得到回應，內容稱「支持女性追求夢想與尊重多元性別，一直是品牌奉行的核心理念」，並指「品牌將持續與消費者進行雙向溝通、聆聽多元聲音」等。對此網友也質疑「一邊要賺女人錢又一邊要羞辱女人啊」、「這世界到底怎麼了...連衛生棉都要這樣嗎」、「除了女人外到底哪個性別可以用衛生棉？不用跟我扯跨性別」、「找男的來，到底預設TA是誰啊...」、「找男人拍衛生棉廣告，是讓他們用在痔瘡破裂嗎」、「為什麼要找一個不是衛生棉使用族群的人拍攝看似使用體驗的廣告…」。

今上午「Kotex靠得住」則在臉書粉專發出聲明，指「針對品牌近日的廣告內容，影片呈現方式讓社會大眾感到不適，我們深感歉意」、「收到各方的反饋與意見，讓我們深自檢討影片的設計思考不夠完善，已立即將影片下架。在此對於觀影過程中造成的負面感受，品牌團隊謹致上最深歉意」。不過網友仍不滿在下方持續砲轟「道歉文怎麼不敢說你們拍了怎樣羞辱女性的廣告？」、「我一個生理女怎麼還要靠沒月經經驗的人教我怎麼買好用的衛生棉」、「現在女性的心聲還要靠別的標籤幫忙亂議了是嗎，你們的行銷到底在想什麼？」，也有不少人紛紛嗆「雖然我是看誰便宜就買，但以後會避開」、「我這輩子不會再使用」、「從今天起我抵制、拒買」、「謝謝，直接轉戰其他品牌」。

也有其他網友起底「另一個廣告也很糟，完全是刻意增加男女在月經議題上的對立，想出『怎麼又來』這個選項的人，不管是男是女都讓人非常不舒服」、「以前找過屁孩拍廣告我也蠻反感」、「靠得住在2020的時候就曾找厭女饒舌歌手屁孩Ryan當代言人了，當時就覺得作為女性生理用品廠牌，這個性別意識跟政治敏感度非常靠不住」、「本身就出了ㄈㄈ尺這種厭女爛歌，然後居然代言女性用品，不知道廠商腦子還好嗎」等。

今上午「Kotex靠得住」發出聲明，指「針對品牌近日的廣告內容，影片呈現方式讓社會大眾感到不適，我們深感歉意」、「收到各方的反饋與意見，讓我們深自檢討影片的設計思考不夠完善，已立即將影片下架」。（圖擷自臉書）

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