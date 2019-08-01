全國原住民日 第一所阿美族實驗學校揭牌

花蓮豐濱國小阿美族聖山Cilangasan實驗學校 ，在2019年8月1日的原住民日舉辦揭牌典禮。（記者花孟璟攝）

2019-08-01 17:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉開辦全國第一所體制內阿美族實驗學校「豐濱國小阿美族聖山Cilangasan實驗學校」，今天8月1日「原住民日」舉辦揭牌典禮，部落長輩和學校師生共同歌舞慶祝，現場還埋下前一天製作的酒釀，預計年底的「酒釀節」取出開封。校長林碧霞說，揭牌之後也是責任的開始，希望3年內開發適合小朋友的教材，端出教學成果，才能取得家長信心。

在阿美族起源傳說中，史拉和納羔兄妹遭遇大洪水，匆忙乘坐木臼避難，漂流到位於豐濱鄉的Cilangasan聖山頂，成為阿美族的祖先。今天上午的「豐濱國小阿美族聖山Cilangasan實驗學校」揭牌典禮上，特別由部落耆老與小朋友合唱「阿美族始祖傳說之歌」，歌詞「ci Sera a ci Nakaw, o lalengawan sa no Pangcah...」（史拉和納羔是我們阿美族的始祖），傳達學校設校的緣由及特色！

典禮包括花蓮縣長徐榛蔚、行政院東部聯合辦公室副執行長郭應義、2位阿美族立委鄭天財、廖國棟，以及阿美族花蓮縣議員笛布斯．顗賚、議員簡智隆、豐濱鄉長邱福順等等，都到場見證。

現場除了邀請與會者共同切麻糬、埋酒釀，為年底的「酒釀節」預做準備，學校也仿照阿美族傳統年齡階級制度，為各年級學生舉辦「命名」，除了尚未入學的一年級還沒有名字，二年級生命名「La Olah，愛嘗試」、三年級命名「La toron，可塑性高」、四年級「La Cidal，熱力四射」、五年級是「La Tingting，愛乾淨」、六年級「La 'icelay，有努力的」，命名儀式由頭目替各階級的小朋友摸耳朵，表達期許之意。

校長林碧霞說，實驗學校將成立的消息一出，暑假接到許多電話詢問如何轉學進來，而今年新生也破天荒增加到13人，是今年畢業生的2倍。她說，實驗學校每週8小時上民族教育，依部落族人生活的節奏，2月課程講阿美族分布及地名典故、3月是春季的野菜課程、4月是畢業生登聖山、5、6月課程則預備8月的豐年祭；9月上神話傳說、10月到1月則學作鹹豬肉等部落生活課程，形成2大主題4大課程，按時令教學；另外，包括國文每週增2節、數學及英文各增加1節，讓小朋友除了在文化上成為真正的阿美族之子，更希望提升孩子的學力。

林碧霞說，由於師資並非全都是阿美族人，因此暫時無法實施「全阿美語」的民族教育，未來也希望針對民族教育開發母語、英語教材，讓學生從在地文化學習外語，「最在地的也最國際化」，目前老師也都在準備中。

「學校型態實驗教育實施條例」2014年公布後，包括泰雅族、排灣族、卑南族、魯凱族、布農族、達悟族、太魯閣族都陸續成立民族實驗學校，但原住民當中人口最多的阿美族，遲至今天才成立第1所民族實驗學校。緊接著還有國內第2所阿美族實驗學校將設在瑞穗鄉鶴岡國小，設校計畫已送教育部，預計9月進入籌備期，最快可在明年的今天揭牌。

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花蓮豐濱國小阿美族聖山Cilangasan實驗學校 成立，各年級依照阿美族年齡階級制度，舉辦命名活動，豐濱鄉總頭目黃新喜替五年級命名為La tingting 的階級摸耳朵，代表長輩的祝福 。（記者花孟璟攝）

花蓮豐濱國小阿美族聖山Cilangasan實驗學校 ，在8月1日原住民日揭牌典禮後，在校園地面挖掘好的大坑洞，埋下剛做好的酒釀，預計年底酒釀節開封。（記者花孟璟攝）

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