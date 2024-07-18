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澎湖海域水母大爆發！夜釣小管船敗興而歸

虎井、鎖港及貓嶼海域，連日來水母大爆發。（陳盡川提供）

虎井、鎖港及貓嶼海域，連日來水母大爆發。（陳盡川提供）

2024/07/18 10:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來天氣炎熱，海水溫度升高 加上都吹南風，導致水母繁殖速度快，澎湖海域包括虎井、貓嶼及鎖港，出現整群水母密密麻麻佔據海面，引發「密集恐懼症」，由於逢小管盛產季節，繼豆腐鯊伴游漁船後，再現水母大軍，夜釣小管船大都趁興而出、敗興而歸。

根據海洋志工陳盡川表示，海洋保護志工隊夜間執行違法漁撈查緝群組任務，守夜待命暨夜間海洋生態觀察紀錄，在虎井海域遇到成千上萬的小水母，海面上水母大軍蔚為奇景，在寂靜的夜晚中演奏生物狂想曲，但對於有密集恐懼症的民眾而言，卻是揮之不去的噩夢。而澎湖盛行的夜釣小管船，遇到水母大軍來襲，也是收獲不佳。

其實這種水母，前幾天海洋志工隊在猫嶼海域也遇到，水下巡查上來時，水母都漂浮在旁邊，但感覺不到有被水母螫到的刺痛感，看起來應該是沒有毒性的，白天也有，只是夜晚水燈照射下更加明顯，近日出現在澎湖內海水母，體型約0.5至3公分，但馬公觀音亭、西嶼內垵沙灘、湖西隘門沙灘等地，都傳出泳客遭水母攻擊案例。

針對澎湖水母大軍來襲，農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心表示，今年尚未有颱風來襲，持續吹南風的情況下，將水母帶往內海，加上長期高溫，平均海水溫度由30度上升為32度，加速水母分裂繁衍，才會密集性出現。至於在虎井、鎖港、貓嶼大量出現的水母，可能是無毒櫛水母或毒性較弱的海岳水母（缽水母），若是毒性較強的箱水母，民眾就要小心躲避。

澎湖夜釣小管船遇到水母大軍，收獲普遍不佳。（阿里巴巴海釣船提供）

澎湖夜釣小管船遇到水母大軍，收獲普遍不佳。（阿里巴巴海釣船提供）

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