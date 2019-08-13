桃市原民實驗高中計畫大幅落後 審計部報請監院調查

2019-08-13 00:11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府推動在都會區及原住民地區設置原住民實驗高中，由於未妥善評估有利於原住民學生上課地點，導致都會區校區至今全無實質進展，且原住民地區校舍也因未審慎進行環境分析及預測，不僅影響先期作業期程，也未依規定研擬中長期計畫，導致招生進度大幅落後5年；審計部桃園市審計處考核後，依法陳報請監察院調查，監察委員12日在調查官陪同下前往桃園市政府教育局進行調查。

「需進行環境影響評估費日耗時，以致進度緩慢，」桃市府教育局坦言，設置於羅浮國小的羅浮校區，因都市計畫變更及羅浮國小位於水質水量保護區，進行環境影響評估費日耗時，導致進度慢，但目前「羅浮國小第3期校舍含原民高中羅浮校區工程」已於5月31日動土開工，預計2021年第3季完工，並可招收學生，至於都會區原住民實驗高中將待羅浮校區完成後再進行。

桃市府教育局認為，以原住民族文化為教育主體的場域還是以原鄉為佳，未來羅浮高中將會體現原住民文化，其職業科系也是以觀光餐飲旅遊為主，並配合地方創生的計畫，盼更多原民孩子能在原鄉有好的生活及未來，讓原住民族的文化教育落實於生命中。

審計部調查報告指出，桃園市府於2014至2016年度共編列2億6000萬元，由桃市府教育局規劃於都會區及原住民地區各設立一所原住民實驗高中；不過，都會區的校址並未評估有利原住民學生的地點，即便內政部同意都市計畫使用分區變更為高中用途，仍未積極進行設校作業，導致設校期長達6年，超過原定招生期程2年多，且仍無實質進展。

原住民地區設校部分，調查報告也指桃市府教育局未汲取都會區設校申請都市計畫使用分區變更經驗，也延誤用地變更作業，於規劃設計審議未注意成果，「嚴重影響」設校的重要先期作業執行，也未依規定研擬中長程公共建設計畫報請審議及核定，導致招生期程「大幅落後5年」；且因設校工作成立的原住民實驗高中籌備處也因未審慎評估用地範圍等，逕購私有土地，導致多支出204萬餘元。

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