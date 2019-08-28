鬼月鐵齒載兒晚上進北宜 路程中鬼打牆還被敲安全帽...

2019-08-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕北宜公路是許多靈異故事與傳說的熱門地點，有些常在此地奔走的職業駕駛行經此地時會準備「過路費」祈求行車平安，有網友在網路po文表示，昨日晚間騎車載著兩個兒子從宜蘭返回桃園的住處時，發生一連串的詭異現象，回想起來仍心有餘悸，並表示之後不敢這麼鐵齒了。

該網友今日上午在臉書「靈異公社」po文表示，昨日下午2點騎機車載著2個兒子從桃園出發前往宜蘭，雖然聽聞許多北宜的傳說與故事，但想想不過是山路而已，沒什麼好怕的，最後還是決定出發了。

原po在宜蘭待到晚上7點20分才決定啟程返家，出發前特別叮囑孩子「想睡覺就睡覺，如果看到會令人害怕的東西，記得媽媽一直都在，可以摸摸她」，但原po一上路就後悔了...

先是行車紀錄器沒電，接著行經某個沒有路燈的路段時，被伸手不見五指的黑暗圍繞，只能藉由反光鏡反射的燈光與路中雙黃線辨別位置，雖然內心充滿恐懼，但原po仍聚精會神地騎車，直到發現自己10分鐘內不斷在相同地點繞圈，9、64的路標一直重複出現，當原po心裡發毛時，後座的兒子悠悠的說「媽媽，我冷喔...」，她便將外套脫下綁在兒子身上，接著繼續趕路。

沒想到騎著騎著突然起大霧了，霧濃到車燈無法穿透，這時車子也發生異狀，儀表板的引擎燈亮起後熄滅，車子突然變重而且油門催不太動，原po這時在心裡不斷默念「幹...不會在這給我斷皮帶還是幹嘛的吧？拜託啊金剛（我的車名）不要～這ㄉㄧㄠ掐（拋錨）我是要怎麼辦？」，這時原po突然充滿睡意，感覺只要閉上眼睛就會馬上睡著，正當她用意志力苦撐時，更恐怖的事情發生了。

「叩叩！」安全帽突然有節奏一致的敲擊聲，原po本來以為是兒子睡著後不小心碰到的，便把頭歪一邊避免孩子再次碰到時，敲擊聲又傳來了，這時原po決定伸手敲自己的安全帽，在心裡嗆聲「來啊！如果真的是你就來學我敲啊」，沒想到節奏一樣的敲擊聲再次傳來，她馬上瞪大眼睛看後照鏡，還好沒看到什麼，原po這時嚇到不斷在心裡默念祈禱「對不起打擾了，我只想平安回家、我不會再帶孩子晚上這樣跑了，抱歉！抱歉！」。

接著行經好幾個盲彎時原po都差點衝出車道，此時一股常在告別式聞到的花香味傳來，再騎了幾分鐘終於見到9、54的路標，她心裡才鬆了一口氣，不久後終於抵達燈火通明的便利商店，一家人在便利商店稍作休息後，才再次啟程，接著一路順暢平安返家，原po在文末表示「未來不會再幹這種蠢事帶孩子跑遠途」。

網友們看到貼文後紛紛留言「看到安全帽，嚇了一跳，原來是帶孩子騎車（還兩個）」、「我記得台九線北宜好像有67公里，樓主在剛入山就被卡也辛苦了」、「農曆七月晚上騎車戴小孩走北宜...媽媽心臟強大」，原po也回應「今天一直覺得像感冒全身痠痛，頭超級無敵重，但一直起雞皮疙瘩，所以跑來收驚了。來到這，頭真的完全不重了，但一直盜汗...真的別鐵齒」。

也有網友指出「北宜公路白天騎就好，晚上盡可能不要」、「坪林7-11附近路段容易起大霧，而且山區晚上騎車會非常冷！你的勇氣是梁靜茹給你的嗎？」、「北宜因地形關係，常常會起霧，入山前不會冷，但還是得帶外套以備不時之需」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法