高雄夏祭新鮮市金煌芒果季登場 闖闖成功金煌芒果霜淇淋免費吃

高雄夏祭新鮮市金煌芒果季今明2天在凹子底森林公園登場。（記者陳文嬋攝）

2024/06/22 19:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手六龜農會，今明2天在凹子底森林公園舉辦「夏祭新鮮市金煌芒果季」活動，結合神農市集擴大規模達上百攤，市長陳其邁化身芒果行銷大使，推薦金煌芒果獨特風味，特製金煌芒果霜淇淋，邀請民眾享受高雄美味。

金煌芒果由六龜果農黃金煌育種而成，金黃色果型碩大，果肉厚實Q彈、細緻無纖維，造就六龜區成為全國金煌芒果最大產區，種植面積1000多公頃、產量4000多公噸，產季將持續到8月，今年氣候異常，產量比去年減少5成，每公斤批發均價超過40元，六龜農會也推出以鮮果製成金煌芒果霜淇淋。

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陳其邁今天化身芒果行銷大使，他說，金煌芒果由六龜黃金煌育種而成，是口味和口感都是非常好的夏天水果，尤其製成冰品更是人間美味，今年受極端氣候影響，水果生產不如過去理想，直接把金煌芒果鋪貨市區，更提供免費千份冰淇淋，讓民眾有吃又有得拿，不同於愛文芒果或土芒果，感受金煌芒果口感獨特，甜度平均達16度，希望大家多多享用，也可以透過高雄首選網路平台訂購。

陳其邁指出，高雄金煌芒果享譽國內外，最關鍵就是農民精心栽種和優良技術，對於品質更是嚴格把關，市府與農會合作，提供消費者最優質金煌芒果，不僅深受國內民眾喜愛，更熱銷星馬、加拿大市場，邀請民眾一起品嚐金煌芒果，感受來自高雄熱情滋味。

農業局現場規劃芒果考驗、芒果版畫、芒果圖鑑等3道遊戲關卡，親子開心闖關成功，免費品嘗金煌芒果霜淇淋，於夢幻拍照區留念；食農教育推廣邀請志斌豆瓣醬教學製作「芒果辣椒醬」，增添芒果香氣的辣椒醬激盪味蕾，讓料理更加美味。

農業局也推出神農百味料理秀，邀請曾任多間五星級飯店行政主廚蔡國華現場教學創意料理「夏季香煎芒果捲」，以新鮮高雄芒果搭配嫩滑豬肉片，捲入清脆小黃瓜和甜美玉米筍，融合水果清甜和蔬菜爽脆，淋上一層特製彩椒醬汁，增添鮮豔色彩和獨特風味，色香味俱全。

陳其邁化身芒果行銷大使。（記者陳文嬋攝）

陳其邁化身芒果行銷大使。（記者陳文嬋攝）

高雄夏祭新鮮市金煌芒果季登場。（記者陳文嬋攝）

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