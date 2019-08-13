鬼月開車經過地下道 女兒說看見「這個」差點嚇死她

2019-08-13 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕鬼月期間，許多民俗專家提醒出門在外要小心不要到奇怪的地方或誤觸禁忌，有網友在網路po文指出，她朋友昨日晚間開車行經台南市南區中華南路的「華南地下道」時，原本吵鬧的女兒們突然安靜，沒想到過一會突然開口說車子外趴著一個沒有身體的阿姨，讓朋友瞬間嚇破膽。

該網友昨日深夜在臉書「靈異公社」po文表示，她朋友昨日晚間6點開車載著5歲與7歲的女兒準備返家，沒想到經過華南地下道時，原本後座吵鬧的女兒們瞬間鴉雀無聲，等開過兩個路口時，5歲的女兒突然說出「媽咪～那個阿姨為什麼沒有身體...」，朋友聽了瞬間變臉，斥責小女兒不要亂說話，沒想到7歲的女兒說出更驚悚的話「媽...那是鬼～剛剛在地下道就一直貼在車窗了」，讓她一路上膽顫心驚地開車，等到快到家時7歲女兒才安慰說「媽咪不要怕～那個阿姨不見了」，才結束這驚魂記。

網友們看到貼文後紛紛留言「嚇到都閃了幾滴出來了，好恐怖」、「千萬別跟女兒說她自己在亂說話，我小時候這樣時，多希望有人相信我。教導孩子尊重另一世界的朋友即可」、「這個地方，現在好很多了，路旁2邊都有用盆栽種樹擋起來了，30多年前，黃金海岸流行飆車的時候，都會經過這裡，聽說，半夜經過，還會有白衣女子攔車」、「哈...一聽就是台南的中華南路地下道，很多人都在那裡遇到過呀，尤其是進地下道時」。

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