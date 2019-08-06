與兒子晚間在無人公園玩耍 卻遇上過世阿公前來探望...

2019-08-06 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕鬼門開時許多好兄弟會出來活動，不知道已經逝去的親友是否會在這段期間探望還在世的人，有網友在網路po出一段晚上帶小孩至公園玩耍時，遇上已經過世的爸爸前來探望的奇妙經驗，讓網友們看了也深受感動，直呼阿公真的很有愛。

該網友今日在臉書「靈異公社」po文表示，因為昨日晚上天氣涼爽，便帶著兒子到公園玩耍，整個公園只有他們一對父子，一開始兒子在兒童器材爬上爬下，因為器材有限重，原po沒辦法一起同樂，所以一開始兒子有點無聊，沒想到不久後兒子突然變得很開心，不斷繞圈圈奔跑，還一直爬上爬下，這時原po以為兒子要和自己玩捉迷藏，便開始追他，但遊玩的過程中，兒子奔跑的方向有點奇怪，讓他感到非常奇怪。

直到兒子跑累後坐在椅子上休息，原po才走上前，這時兒子說「坐坐～」，他以為兒子邀請他坐一起，便說「好～爸比過來坐坐了～」，沒想到兒子說的是「阿公坐坐～」，這時他驚覺有異，趕緊拿出手機打開自己已故父親的照片，詢問兒子說「是這個阿公嗎？」兒子秒回「嗯～阿公坐坐～」，這時原po心裡發毛，本來打算馬上回家，但想想自己的父親難得享天倫之樂，讓他們爺孫倆再多玩一下無妨，不然還要明年才有機會探望孫子。

網友看見po文後紛紛留言「你爸爸一直在你們身邊守護著，感謝爸爸你的愛」、「這個故事看起來其實也不可怕，自己的家人可以接受的」、「突然感覺眼睛酸酸der」、「一年一度啊...阿公一定很想念自己的孫子。」，也有網友好心叮嚀「要注意『睡前』還會跟他玩的話，要對空喊話一下說要讓小孩睡覺，不然小孩會灰」。

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