靈異~~蘇花隧道見2人招手 BMW加速超車後墜谷慘死...

2019-08-22 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有許多公路與山路流傳許多靈異故事，其中蘇花公路是熱門地點之一，有網友在網路分享以前去花蓮出遊時，差點在蘇花公路被「抓交替」的親身經歷，網友看到貼文後也不禁感到寒毛直豎。

該網友在臉書「靈異公社」po文表示，在2002年夏末，他與4位朋友開車前往花蓮旅遊，其中開車的朋友綽號大牛，大牛雖然八字重且鐵齒，但因為原po從7歲開始就有異於常人的能力，所以被要求坐在副駕駛座好好盯著北宜與蘇花2條靈異路段。

出發當天他們從南港往石碇出發，在行經北宜時大牛因為相信原po可以「看得到」所以一直要求他提醒是否要加速或減速，當一行人一路說說笑笑到蘇花公路時，後座3人已經睡著了，等到凌晨3點行經蘇花公路內的隧道盡頭時，旁邊的大石頭突然有2個灰色氣體逐漸成人形，原po馬上大喊：「減速！20就好！」 ，大牛便趕緊減速，緩慢地開過那大石彎道，因為速度太慢有台銀色的BMW從他們旁邊超車，此時車上陷入了沉默，只剩車內的音響不斷播著鄭伊健的「極速」。

當開了5分鐘的車程後，遇上了塞車，因為原po剛從行政院海巡署退伍，前方2輛車剛好是海巡的車，他便向前詢問塞車原因，海巡學弟回答前方有車輛墜谷正在處理中，等到凌晨4點多時，塞車狀況才排除，他們也繼續前往花蓮，等早上抵達花蓮旅館安頓好後，打開電視卻剛好看到稍早前蘇花墜谷事件的新聞，報導指出車上的1男1女當場死亡，這時新聞畫面剛好帶到事故車從山谷吊起，原po馬上想起它是在蘇花公路超車的銀色BMW。

大牛沉默了許久後開口問原po：「你要我減速的原因是這個？」，他馬上回答：「對！那顆大石前有兩個『人』在招手，如果我們沒煞車...下去的就是我們了！」，這時旅館內的電視突然自己關機，五人一言不發馬上離開旅館出門曬太陽吃早餐，原po在文末表示「我們想都沒想到有人當了我們其中兩人的替死鬼，而且...他們根本沒離開我們這一車...」。

網友們看到貼文後紛紛留言「我瞬間毛都豎起來」、「你因（應）該再說那顆觀音石...那個很陰」、「學弟你好，我是海巡署第九岸巡總隊第五中隊 其實我在軍旅生涯中也有遇過...」，也有網友質疑「凌晨3點能塞車哦，還馬上就有巡防隊XD 」。

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