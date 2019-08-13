悚！ 一夜換3房仍怪事連連 退房後老公吐實：半夜有人和我拉門

2019-08-13 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕在外地投宿旅館或飯店時，入住前除了要檢查周遭的環境外，也有些約定俗成的儀式要做，以免惹禍上身，有網友在網路分享一段入住台中某間汽車旅館的詭異經驗，靈異驚悚的過程讓網友們感到非常驚恐。

該網友今日在臉書「靈異公社」po文表示，她前幾天與老公開車出遊至台中，沒想到一入住某間台中汽車旅館後，開心出遊的好心情瞬間被恐懼取代，在第1間房間時，原po坐在椅子上吃東西感覺有東西在撫摸自己的雙腿，但她覺得是心理作用而不予理會，沒想到不久後房內的電燈不斷閃爍，便打電話向櫃台反映，櫃台建議她們將房間斷電後再重新插入房卡，沒想到電燈只正常了5分鐘又開始不斷閃爍，讓她們嚇得要求換房間。

當要離開第一間房間要拿出房卡時，電視突然關閉，床尾的床包瘋狂飄逸，讓她們趕緊逃到第2間房間，當把車駛入車庫停好時，車庫的燈突然自己熄滅，這時原po趕緊要求再換別間房，雖然第3間房內不斷在滴水，但倆人已經身心俱疲，想說忍忍就過了。

沒想到第3間房仍然有怪事發生，房內冷氣已開到16度，但卻非常悶熱，請櫃檯前來檢查時，櫃台表示房內的冷氣沒問題，直到凌晨1點50分熱到滿身大汗的原po再次致電櫃台反應問題，櫃台人員進入後打開KTV房的冷氣，表示如果再有問題可以更換房間。

後來原po聽滴水聲聽到睡著，一覺醒來後看到晨光才鬆了一口氣，當他們離開旅館時，老公才告訴她，自己半夜到KTV房檢查時，打開廁所門非常輕鬆，但關上卻感覺有人在拉扯廁門阻止他關門。

雖然事情已經過去了幾天，但原po事後回想還是會感到非常害怕，在貼文中提醒「一晚要4000的汽旅不是舊的那種汽旅，以後七月還是不要太鐵齒住外面....」。

網友們看見貼文後紛紛留言「看過你文章還是比較好奇是哪間，還希望可以揪出來更多靈異旅館」、「還好上週六住的是正常安全的」、「我之前被鬼壓床前也是先聽到很有規律的水滴聲」、「這星期要住台中，不過我們都是住飯店，應該還好吧」。

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