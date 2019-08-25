竹市國際風箏節盛大登場 海陸動物齊飛天際

2019-08-25 19:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2019新竹市國際風箏節今天在新竹漁港國際風箏賽場盛大登場，原定24日活動項目受到輕度颱風白鹿影響取消，2天活動濃縮一同舉辦，上午來自歐、美、亞等各國風箏團隊、逾百位風箏達人，將五顏六色的大型風箏佈滿了新竹漁港天空，老虎、猴子、河馬、大象、台灣黑熊、大蠑螈、鯊魚等動物風箏，在新竹國際風箏賽場演出空中動物園，譜出最美、最精采的快樂動物風箏嘉年華。

產業發展處吳甲天處長表示，市長林智堅為提供民眾親子休憩場地，規劃擘建面積8公頃草皮的國際風箏賽場，是全國最大也是唯一的特色場地。今年新竹市國際風箏節第3屆舉辦，前2年舉辦國際風箏節，獲得市民與國內外風箏達人的熱烈迴響與肯定，今年再度邀請各國風箏好手，一同為新竹市帶來歡樂的風箏盛會。

活動邀請亞洲國際風箏聯合會與英國、德國、美國、印尼、新加坡、澳門、日本與本國等8個地區逾百位風箏好手，帶來精采的風箏秀。以快樂森林和海洋世界主題，讓猴子、老虎、河馬、大象、貓頭鷹、梅花鹿等森林動物與魟魚、章魚、鯊魚、鯨魚、海豚等海洋動物齊飛天際，預計帶來超過10萬人次的人潮。

在各國帶來的特殊造型風箏中，由德國團隊帶自製的20米長的大蠑螈風箏，英國團隊帶來小朋友喜愛的卡漫人物「超人」、「超能先生」、「貓女」等10米高的超級英雄造型風箏，峇里島隊則帶出他們的傳統風箏Janggan箏，龍頭連結飄逸絲帶尾巴長度達數十米，在空中飛行相當壯觀。

日本隊則由贏得世界冠軍，有空中霸王之稱的日本Airrex隊，為現場觀眾帶來精彩的動態特技表演，並與台灣隊聯手排出微笑圖案。新加坡團隊帶來毛毛蟲家族、澳門隊除了放飛奔馬風箏外，還將現場示範製作澳門特色的鬥風箏與台灣隊來場鬥風箏友誼賽。晚間則由台灣OA特技風箏隊自行設計、全球唯一，轉彎後會變色夜光風箏點畫夜空，同時地面上也結合夜光舞蹈，呈現出奇幻的視覺表演。

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