公教姊妹花找對象 買3層透天厝開1條件：結婚後一起住

公教姊妹花找對象，希望同住孝順父母最理想，照片非當事人。（中壢區美滿服務中心提供 ）

2024/10/27 22:34

〔記者李容萍／桃園報導〕婚姻是兩個人愛的組合，20歲時還很嚮往浪漫愛，接近30歲，變得很務實，桃園市一對姊妹花希望未來另一半都能與女方父母同住，因為父母只生兩個女兒，將來父母年邁，當然要由女兒奉養。對此，資深社工尊重當事人選擇，但也提醒社會上對於住在娘家，似乎負向看法較多，應該慎重考慮。

桃園市中壢區美滿服務中心27日分享，一對姊妹花分為36歲公立學校的女老師與34歲高考及格的女公務員，一起到該中心報名單身聯誼；女老師告訴社工，父母因為沒生兒子，被不少親友奚落，認為女兒受再高的教育，將來也是別人家的，父母含辛茹苦養了姊妹倆，並讓兩人專心唸書，大學畢業當年沒甄試上榜老師，父母還鼓勵她在家備考，妹妹高考第二次才上榜，父母也毫無怨言地供她吃住。

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姊妹倆最近思考，如果將來兩人都嫁出去，父母就沒人照顧，因而去年在某醫院旁分期付款訂了1間3層樓透天屋，希望將來婚後父母住1樓，姊妹分住2、3樓，一家人可以就近照顧；姊妹倆認為，女兒和女婿本來就應該侍奉長輩，煮飯、洗碗、洗衣、拖地等家務事都應該是女方包辦，希望找到兩位可以接受住女方家的另一半。

聽完姊妹倆的訴求，社工尊重當事人立場，肯定姊妹倆的孝心可貴，不過也告訴兩人，過去傳統的想法，女生結婚是從此換了一個家，理應「嫁過去」對方家裡，婚後居住娘家，有一些習之已久的說法，諸如「嫁出去的女兒，潑出去的水」，「女兒回來外家住，外家會抬不起頭」，「住在外家的男人是軟腳蝦，沒骨氣」等，以致於社會上對於住在娘家的看法，負向為多，住娘家的男性，會承受眾人異樣的眼光。另外，要照顧娘家父母，但也要考慮男方父母感受，這些都是能否一起住的難題。

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