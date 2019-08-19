天空動物園來了！ 竹市國際風箏節週六見

2019-08-19 14:46

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府舉辦的國際風箏節，24、25日在新竹漁港登場，今年的風箏節以動物為主題，打造有如天空的動物園，包括老虎、大象和火鳥及企鵝等造型風箏，市長林智堅今天也帶頭施放大象、老虎、鸚鵡、魟魚等超過30公尺的動物風箏，更對現場表演的特技風箏大為讚賞，邀請民眾本週末、假日，來漁港看風箏表演，一起放風箏。

林智堅說，風是新竹的特產之一，市府已連續3年在國際風箏賽場舉辦國際風箏節，吸引超過15萬人次參與，今年也邀請國內外8個國家、超過20個風箏團隊參加，響應市立動物園年底開放，今年風箏節以「動物」為主題，包括大象、老虎、猴子、鸚鵡和企鵝等動物造型風箏，打造壯觀的「天空動物園」，且有一系列的好吃好玩的活動，邀請家長帶著孩子，一起抓住暑假的尾巴，盡情享受風箏樂趣。

產發處表示，今年風箏節也邀請英國、德國、美國、日本、新加坡、印尼、澳門等多個地區風箏專家團隊，有超過100位的國內外風箏達人帶來大型軟體風箏、造型風箏、特技風箏等表演，並以快樂森林和海洋世界等主題，要讓猴子、老虎、河馬、大象、貓頭鷹等森林動物與魟魚、章魚、鯊魚、鯨魚、海豚等海洋動物齊飛天際。

除主題風箏，今年也有1層樓高的大書包風箏和大型超人、貓女、超能先生等超級英雄系列風箏。特技風箏也會邀請贏得世界冠軍，有空中霸王之稱的日本Airrex隊與會，屆時將和國內的特技風箏隊互飆技術，聯袂演出特技大團飛。

24日（週六）晚間則有夜光風箏表演，結合夜光特技風箏與夜光舞蹈表演，將帶來炫麗奪目的視覺饗宴。2天活動從下午3點到6點，也安排MOMO家族、非洲戰鼓，和超偶歌手楊蒨時的表演，並有環保愛地球換紀念風箏， 持5張廢光碟或5顆廢電池，就可兌換活動紀念風箏，每天限量500份，可洽網站查詢。

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