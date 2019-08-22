烤焦ㄟ土鳳梨酥？ 真相令人感動...

2019-08-22 20:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕蛤？土鳳梨酥卻長得黑黑的，這是烤焦了嗎？原來這是用黑米所做餅皮的土鳳梨酥；而黑米與土鳳梨的浪漫相遇則是來自對土地熱愛，因為濁水溪所產的黑米，以及八卦山台地所種的土鳳梨，都是堅持友善耕作的食安追求！

今年推出「黑米土鳳梨酥」的彰化秀水旺梨小鎮創辦人藍優盡表示，「溪州尚水」團隊主動尋求合作，希望能用黑米來作土鳳梨酥；由於一般的鳳梨酥餅皮是用麵粉，黑米的筋度與麵粉不同，在研發過程裡，必須調整油脂的比例，才能激發出黑米的酥香。

說起當初會接下黑米融入土鳳梨酥的挑戰，藍優盡表示，「完全是因為理念相投」，採用契作方式來收購，不論是黑米或是土鳳梨，都要求必須是友善耕作，不用農業或是除草劑。

藍優盡指出，原本他與妻子開早餐店，10多年前才專心投入土鳳梨酥，就是看到家傳四代的鳳梨田，所種的土鳳梨不再被鳳梨罐頭工廠所收購，加上消費者喜歡甜度較高的其它品種鳳梨，長輩煩惱土鳳梨賣不出去，乾脆用自家土鳳梨來作土鳳梨酥。

藍優盡說，除了自家鳳梨田以外，目前也以契作方式來收購土鳳梨，保障農民的生計，也要求不能用農藥、除草劑，這樣的土鳳梨的風味，最天然也最美味。

而「溪州尚水友善農產」，從6年前開始進行「水田濕地復育計畫」，不只是契作收購友善耕作的稻作，更以耕作面積來進行保價收購，讓農民只要放心巡田、不用農藥、不用農藥與化肥，不用一再追求產量。

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