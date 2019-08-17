超可愛！寶寶爬行比賽狀況百出 爸媽比萌寶還急

2019-08-17 13:35

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府今天舉辦「寶貝活力賽系列活動」，最讓爸媽期待又緊張的寶寶爬行賽，吸引72組親子報名，家長們為吸引寶寶向前爬，各種玩具、寵物、哥哥姊姊都出動，多數寶寶似乎不太在意，在起點處玩了起來，還有寶寶緊盯著主持人不肯向前行。

為喚起家長對家庭教育的重視，鼓勵男性一起參與親職照顧，縣府社會處連續多年舉辦寶貝活力賽，今年「萌寶遊樂園」設計15個多元文化體驗闖關，還有「我是畢卡索」親子創意競賽、「小小網美打卡趣」及「寶寶MINI馬拉松」等多項競賽，台東縣立體育館一早就湧入參賽親子。

報名最為踴躍的是僅限家有7至13個月大寶寶參賽的「寶寶MINI馬拉松」，今年72名寶寶依月份大小分成9組比賽，家長們準備了各式物品，還出動時常陪玩的哥哥姊姊們，站在終點線，就是要鼓動寶寶勇往直前。

無奈起跑線上的寶寶們，一聽到哨音響起，有的無動於衷，有的和對手玩了起來，還有小寶寶難得參與大活動，緊張得哭了起來，現場狀況百出，朱姓家長說，為了這場比賽，在家練習好多次，想不到主持人秀秀穿得太亮眼，比賽時，定格盯著主持人看直到比賽結束。

第七組冠軍、11個月大的陽羽宸在哨音響後，不顧一切向前爬到終點線上得媽媽身邊，成為全場比賽中最快抵達終點的寶寶，媽媽王舒嫻說，寶寶平時在家就活動力旺盛，很愛爬，因而今天沒有特別準備甚麼吸引寶寶的物品，還是一馬當先。

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