自備環保餐具換葉子餐盤 蘭陽博物館食在好鮮市集登場

2019-08-17 14:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣立蘭陽博物館從今起至明日為止，一連2天舉行「食在好鮮－烏石港海洋市集」活動，現場有近50個攤位，包含海洋生態介紹、無塑餐飲、藝術文創及環保行動等不同主題；蘭陽博物館指出，民眾只要到現場，自備環保餐具由市集，就可兌換葉子餐盤1只，希望遊客來蘭博吃喝玩樂的同時，能共同關心海洋環境。

「食在好鮮－烏石港海洋市集」活動今年邁入第2年，今年共有海湧工作室、頭城農場及無過生活等50個單位進駐擺攤，相較於去年成長20個攤位；市集為達到無塑與垃圾減量的目標，不提供一次性的免洗餐具和塑膠包裝。

現場除了市集，還有「海洋影展」、「港邊音樂會」、「海海遊樂趣」、「搶救海洋保衛大作戰」及「三鮮快閃小講堂」等周邊活動；「海洋影展」在國際會議廳，共有7場次與海洋環境議題相關影片，供民眾免費欣賞，「港邊音樂會」則是從下午2點到4點，由A Root同根生樂團、歌手許大行及蔡雪青等人登台演唱。

「海海遊樂趣」、「搶救海洋保衛大作戰」及「三鮮快閃小講堂」則是供民眾現場報名的議題講座及DIY親子活動。

蘭陽博物館長陳碧琳指出，海洋市集的訴求，是希望呼籲民眾一起減塑，推動海洋保育的作業，讓民眾正視海洋垃圾的問題。

「去年市集只有2小包的垃圾！」陳碧琳表示，市集希望民眾自備環保餐具，如此不但可以減少垃圾量，也可兌換以棕櫚葉製作的葉子餐盤，民眾如果未攜帶環保餐具，也可以在活動現場免費租借；活動期間，蘭博也與企業配合，辦理淨灘活動，共250人參與，盼藉此恢復美麗的海洋環境。

另外，蘭陽博物館也安排頭城火車站到博物館、烏石港驛站的免費接駁專車，每日上午8點半到下午3點40分，提供14個班次頭城火車站至蘭博專車，每上午9點40分到4點半，提供9個班次回頭城火車站的專車，希望讓民眾以環保的方式，參與市集活動。

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