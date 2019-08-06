維護社區交安 未劃車道線路段時速將降至30公里

2019-08-06 12:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕車輛時速越低與行人發生碰撞事故時，致死率就會下降，根據經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）報告指出，行人與車輛發生碰撞時，行車速限由40公里降至30公里時，致死率將由35%大幅下降至10%。因此，交通部今預告修正道路交通安全規則第93條，針對路寬較窄且未劃設車道線、行車分向線或分向限制線的道路速限，由每小時40公里調降為每小時30公里，最快今年10月就可上路。

交通部表示，經濟合作暨發展組織研究指出，當事故撞擊速度由時速30公里增加至50公里，人員死亡機率由10%大幅增加至80%，所以國際上把速度管理列為提升道路安全關鍵因素。鑑於全國很多縣市都在推動鄰里交通改善計畫及交通寧靜區，交通部於今年5月10日邀集內政部警政署、直轄市政府交通局、道路交通安全督導委員會及運輸研究所等單位討論獲共識，且經洽徵其他地方政府無不同意見。

推動人本交通一直是交通部的施政重點之一，為推動落實交通寧靜區，及考量實務上各道路型態交通流量行車速度，交通部今預告修正道路交通安全規則第93條，規劃針對未劃設車道線、行車分向線或分向限制線等較為狹窄道路，行駛速度將由每小時40公里降至每小時30公里（快車道、慢車道速限並無調整），期望能維護社區鄰里間的交通安全，進而減少發生肇事的嚴重程度。

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