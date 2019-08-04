新北兒藝節變裝大遊行 唐吉訶德大戰三頭龍嗨翻全場

2019-08-04 17:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市兒童藝術節「未來怪獸島」歡樂變裝大遊行今天下午在新北市政府周邊盛大登場，今年擴大市民參與，號召百人親子變裝扮怪獸，加入踩街遊行隊伍，相當熱鬧。開場活動演出唐吉訶德大戰三頭龍的橋段，小朋友們與巨大的充氣恐龍互動，嗨翻全場。

文化局長蔡佳芬表示，兒童藝術節踩街活動已邁入第9年，年年都有新突破，今年除了邀請國內知名表演團體、特色團隊外，廣邀學校、社區投入踩街活動，鼓勵親子設計裝扮，邀請孩子牽著爸媽一起出門上街玩，增添親子互動的機會。

新北市長侯友宜到場與小朋友同樂，他說自己以前是警察，專門抓壞蛋，現場有這麼多「小怪獸」，等下市長隊長要下去抓「小怪獸」，大家要小心，爸爸媽媽要保護好「小怪獸」，不要被抓走就麻煩了。

侯友宜表示，歡樂變裝大遊行是兒藝節的重頭戲，市府邀集在地表演團隊、學校、社區及藝術團體的熱情參與，也吸引家長帶著小朋友參加暑假最歡樂的變裝趴。

這場歡樂變裝大遊行活動有超過30組隊伍，每隊各具特色，並邀請「池袋日本舞踴學校」、中南美洲安地斯樂團帶來異國文化特色，加上小朋友最喜歡的紙風車劇團，帶來造型猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等色彩繽紛的氣球現身，與現場大小朋友互動，氣氛嗨到最高點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法