4米高巨型人偶、超大數位球池…新北兒藝節8月開玩

2019-07-25 18:30

〔記者周湘芸／新北報導〕「新北市兒童藝術節─未來怪獸島」8月2日至11日在新北市政府一樓大廳及市民廣場舉行，邀請6隻來自西班牙高達4米的巨型人偶「Big Dancers」、來自日本的數位球池「Bubble World」以及由香港藝術團隊打造的裝置「Tapping」參加。此外，即日起至8月31日更推出「文化小達人．藝術大富翁」活動，囊括15處藝文活動及場館，民眾集滿10處即可參加抽獎。

新北市文化局長蔡佳芬說，「新北市兒童藝術節」每年囊括表演節目、藝術體驗、互動設施，今年「未來怪獸島」將市政府化身成太空站，由新北8隻原創怪獸及6大博物館發展特色遊戲，其中，明日博物館科技藝術體驗更打造室內巨大沙坑「魔幻考古沙坑」，讓民眾體驗玩沙、考古的樂趣。

文化局說，兒童藝術節推出3大國際節目，包括曾參與馬耳他歐洲文化之都閉幕演出的「Big Dancers」；京都市觀光協會官方推薦的非口語表演「GEAR齒輪秀」；互動科技藝術團隊The Designium客製的「Bubble World」互動體驗。

此外，今年的兒藝節也匯集不同的節目及設施，包括嫡傳自明華園戲劇血脈的風神寶寶兒童劇團、來自香港的「Tapping」風動裝置等60種節目。而「文化小達人．藝術大富翁」則讓民眾收集新北市博物館15個藝術體驗任務，更可抽東京來回機票及東京博物館聯票。

新北市兒童藝術節8月2日開幕當天晚上7點將由紙風車劇團帶來「巫頂看世界」表演，當天下午5點更發送1000份開幕禮，相關活動訊息可上「新北市兒童藝術節─未來怪獸島」活動官網 查詢。

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