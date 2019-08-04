台中年度代表珍奶竟是咖啡 得獎業者與市府這麼說...

2019-08-04 15:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府舉辦的「台中珍奶節」昨（3）日選出「年度代表珍珠奶茶」，由黑沃咖啡的「黑糖黑玉拿鐵」奪得。消息傳出後，有民眾質疑珍奶怎麼變咖啡？業者林佩霓今日表示，咖啡加珍奶真的很好喝，台中珍奶節是第一次舉辦，鼓勵業者發揮創意，且台中人樂於接受新事物，所以很多連鎖品牌都從台中起家。

市府舉辦首屆台中珍奶節，邀請民眾票選10大珍奶，昨天再經過名人「盲測」，選出「年度代表珍珠奶茶」及「年度代表珍奶料理」，前者由黑沃咖啡的「黑糖黑玉拿鐵」拿下大獎。

但有民眾表示，珍珠奶茶是台中揚名國際的名產，珍奶就是珍奶，怎麼變成咖啡？令人傻眼。

林佩霓表示，咖啡加珍奶真的很好喝，「黑糖黑玉拿鐵」搭配採取古法熬煮的黑糖、Q彈的珍珠，杯杯現煮，為了突顯黑糖珍珠的焦糖香甜味，特別精選具有榛果及巧克力香味和口感的中南美洲精品調合咖啡豆，帶來多層次的口味，將知名珍奶延伸出全新創意美味。

林佩霓說，黑沃咖啡6月份推出這項新商品，剛好碰到珍奶節，她只是想透過參加活動來宣傳，參賽後，各門市每天約有10位新客人來詢問，店員都會提醒客人投票，她也努力宣傳、拉票，沒想到最後會「跑龍套變主角」。

對於民眾的質疑，她說，很多連鎖品牌都從台中起家，因為台中人樂於接受新事物，業者也勇於發揮創意，希望大家能多鼓勵創意商品。

市府觀旅局則表示，不管是珍奶、拿鐵或鮮奶，都希望能為台中帶來話題、創造經濟效益，所以台中珍奶節沒有設限，期盼讓珍奶產業更蓬勃發展，民眾提供意見回饋，這是好事，未來再舉辦珍奶節時會做一些調整，讓比賽項目分得更細一點。

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