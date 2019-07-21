漏氣！台中珍奶節裝置藝術消風 市議員籲快撤掉

2019-07-21 20:45

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府正舉辦首屆台中珍奶節，並在台中火車站前廣場打造大型珍珠奶茶裝置藝術。台中市議員江肇國今日前往查看，發現珍珠消風、奶茶斑駁，痛批「真是落漆」，要求市府趕緊撤掉。

台中珍奶節邀請民眾票選十大珍奶，除了上網投票，市府觀旅局在台中火車站前廣場設置實體投票箱，並打造期間限定的大型珍珠奶茶裝置藝術，邀請民眾拍照留念。

江肇國今日在臉書po文表示，台中珍奶節預算高達300萬元，但他看到的是「消風的珍珠、斑駁的奶茶，只有『塑膠吸管』還直立著」！看來這個裝置藝術不只美學有問題，連品質都不行，「珍珠竟然用膠帶黏的」。

江肇國呼籲觀旅局趕緊撤掉裝置藝術，「不然放在台中的門戶前，真是落漆」。

觀旅局表示，珍奶裝置藝術剛開始狀態不錯，拍照起來很漂亮，但小朋友經過會去踢或推珍奶造型氣球，氣球原本有底座固定著，因不勘一再被踢、被推，氣球與底座分離，工作人員只好以膠帶固定氣球，但仍然遭到破壞，反覆幾次下來，就出現膠痕，觀旅局也很無奈。

觀旅局指出，如果珍奶裝置藝術狀態不好，就不適合拍照，該局考慮是否移除，明天就會做出決定；另外，由於網路投票占了9成以上，未來若移除裝置藝術，投票箱會移到旁邊的台中車站旅客服務中心，並加以公告，不會影響民眾投票。

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