台中珍奶節年度珍珠奶茶代表 奪冠者是…咖啡！

2019-08-03 19:53

〔記者廖耀東／台中報導〕由台中市觀光旅遊局舉辦的首屆台中珍奶節，由十大珍奶品牌中，挑選出最佳年度珍奶代表，最後經過一番「廝殺」投票表決後，最終由黑沃咖啡品牌，所設計的「黑糖黑玉拿鐵」，奪下年度珍珠奶茶代表！

是爭議？還是名符其實？不知是主辦單位活動說明交代不清，還是遊戲精神勝過主題名稱，讓咖啡創意飲品，在一片珍珠奶茶飲品中，異軍突起，成為年度珍奶代表，打臉主辦單位嗎？還是創意飲料不限咖啡或茶飲？大家各說各話，莫衷一是！只能期待主辦單位台中市觀旅局，來年能設計詳細的遊戲規則，否則著名的《台北牛肉麵節》，參賽廠商拿著猪肉、羊肉或鹿肉參賽牛肉麵節奪冠，是否也是主辦單位太有海納百川的特色了？！

雖由「咖啡飲品」奪下年度珍奶代表，仍無損它在消費者心中的地位，2萬5千多張票中，拿下1萬1千多張票的「最夯人氣獎」珍珠奶茶，是一個月投票表決後，產生最後的成績。

黑沃咖啡創辦人林佩霓說，「黑糖黑玉拿鐵」搭配採取古法熬煮的黑糖，特殊手法7秒熟化的珍珠，完整保留新鮮Q彈口感，為了突顯黑糖珍珠的焦糖香甜味，黑沃咖啡特別精選具有榛果及巧克力香味和口感的中南美洲精品調合咖啡豆，帶來多層次和美妙的口味，發展出創意美味。

黑沃咖啡，推出上過總統專機的精品咖啡搭配黑糖，推出的創意飲品「黑糖黑玉拿鐵」，獨特創意不但在各家珍珠奶茶業者中最為吸睛，更在十大珍奶票選中成了超級吸票機，以超過其餘業者2倍以上的高票，奪下最夯人氣獎！

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