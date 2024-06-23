為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

腦麻生大學畢業 從小陪讀16年母親也高唱驪歌

邱筱涵（中）獲頒學習菁質獎，邱媽媽（右2）陪同上台。（記者吳俊鋒攝）

邱筱涵（中）獲頒學習菁質獎，邱媽媽（右2）陪同上台。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/23 15:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南應用科大美術系應屆生邱筱涵，是腦性麻痺的特教生，但她努力不懈，克服障礙，在繪畫的創作領域上嶄露頭角，今天順利畢業，還獲頒「學習菁質獎」，而從國小起，一路到校照顧、陪讀16年的母親，看到寶貝女兒的成長，滿心感動地跟著高唱驪歌，場面溫馨。

除了邱筱涵之外，同校曾獲總統教育獎的流行音樂系應屆生侯絡瓈，雖然患有視力障礙與自閉症，靠著自身的毅力，奮發向上，今天順利取得大學文憑，從高中起陪讀7年的母親也一起畢業。

台南應用科大今天舉行畢業典禮，校長楊正宏鼓勵學子們，在充滿希望與挑戰的時代，要養成獨立思考的習慣，明辨是非，並以積極嘗試的心態，正向面對未來的各種考驗

楊正宏還以「擁抱AI、無所畏懼」與學子們共勉，用勇敢的好奇心，迎接人工智能交織的新世界；南應大董事長黃基正則期許畢業生，堅持專注於所選擇的道路，將環境的艱苦視為磨練，讓自己有更專業的能力去面對競爭。

今年南應大的畢業生超過2400人，校方頒獎給各領域有卓越表現的學子，並進行授證、撥穗等儀式，貴賓雲集，而一路陪讀的邱媽媽與侯媽媽，也穿著學士服出席，隨側照顧女兒，細心打理相關事務，所展現的母愛光輝，成為全場矚目焦點。

邱筱涵從小就喜歡繪畫，家人全力相挺，也支持她嘗試、培養不同興趣，大學選擇美術系就讀，接受正規的課程訓練，發掘出創作天賦，已在校內、外都辦過展覽。

邱媽媽說，從筱涵國小開始就已經到校陪讀，除了就近照料女兒的學習過程之外，她都擔任健康中心的志工，也有機會幫助別人。

而侯絡瓈早已是台南市文化局認證的街頭藝人，有「音樂精靈」之稱，為相當知名的視障歌手，分別在2015年與2023年得到總統教育獎的殊榮，今天也獲頒群育獎與學習菁質獎。

侯媽媽提到，學習有70％要靠視力，絡瓈看不清楚，加上是雙重障礙的特教生，更需家人隨時照顧、扶持，陪讀雖然辛苦，但看到女兒享受校園生活，一切都值得。

侯絡瓈（左2）獲頒群育獎、學習菁質獎，侯媽媽（右2）陪同上台接受表揚。（記者吳俊鋒攝）

侯絡瓈（左2）獲頒群育獎、學習菁質獎，侯媽媽（右2）陪同上台接受表揚。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
他們在校園裡搭起雲霄飛車軌道 請她當首航嘉賓
2016/12/23 18:16

他們在校園裡搭起雲霄飛車軌道 請她當首航嘉賓
新北特教課後班刪減教師人力家長憂品質下降 教育局：照顧孩子優先
2024/06/18 14:20

新北特教課後班刪減教師人力家長憂品質下降 教育局：照顧孩子優先

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
兒童節表揚模範生 特教生王宇婷不畏艱難
2015/04/01 16:59

兒童節表揚模範生 特教生王宇婷不畏艱難
張錦豪爆新北某候用校長行徑荒唐 在校酗酒、超商偷酒、用繩索綁學生
2024/06/17 13:55

張錦豪爆新北某候用校長行徑荒唐 在校酗酒、超商偷酒、用繩索綁學生

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播