腦麻生大學畢業 從小陪讀16年母親也高唱驪歌

邱筱涵（中）獲頒學習菁質獎，邱媽媽（右2）陪同上台。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/23 15:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南應用科大美術系應屆生邱筱涵，是腦性麻痺的特教生，但她努力不懈，克服障礙，在繪畫的創作領域上嶄露頭角，今天順利畢業，還獲頒「學習菁質獎」，而從國小起，一路到校照顧、陪讀16年的母親，看到寶貝女兒的成長，滿心感動地跟著高唱驪歌，場面溫馨。

除了邱筱涵之外，同校曾獲總統教育獎的流行音樂系應屆生侯絡瓈，雖然患有視力障礙與自閉症，靠著自身的毅力，奮發向上，今天順利取得大學文憑，從高中起陪讀7年的母親也一起畢業。

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台南應用科大今天舉行畢業典禮，校長楊正宏鼓勵學子們，在充滿希望與挑戰的時代，要養成獨立思考的習慣，明辨是非，並以積極嘗試的心態，正向面對未來的各種考驗

楊正宏還以「擁抱AI、無所畏懼」與學子們共勉，用勇敢的好奇心，迎接人工智能交織的新世界；南應大董事長黃基正則期許畢業生，堅持專注於所選擇的道路，將環境的艱苦視為磨練，讓自己有更專業的能力去面對競爭。

今年南應大的畢業生超過2400人，校方頒獎給各領域有卓越表現的學子，並進行授證、撥穗等儀式，貴賓雲集，而一路陪讀的邱媽媽與侯媽媽，也穿著學士服出席，隨側照顧女兒，細心打理相關事務，所展現的母愛光輝，成為全場矚目焦點。

邱筱涵從小就喜歡繪畫，家人全力相挺，也支持她嘗試、培養不同興趣，大學選擇美術系就讀，接受正規的課程訓練，發掘出創作天賦，已在校內、外都辦過展覽。

邱媽媽說，從筱涵國小開始就已經到校陪讀，除了就近照料女兒的學習過程之外，她都擔任健康中心的志工，也有機會幫助別人。

而侯絡瓈早已是台南市文化局認證的街頭藝人，有「音樂精靈」之稱，為相當知名的視障歌手，分別在2015年與2023年得到總統教育獎的殊榮，今天也獲頒群育獎與學習菁質獎。

侯媽媽提到，學習有70％要靠視力，絡瓈看不清楚，加上是雙重障礙的特教生，更需家人隨時照顧、扶持，陪讀雖然辛苦，但看到女兒享受校園生活，一切都值得。

侯絡瓈（左2）獲頒群育獎、學習菁質獎，侯媽媽（右2）陪同上台接受表揚。（記者吳俊鋒攝）

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