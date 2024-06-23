下週仍炎熱 專家：暫時不必擔心颱風影響台灣

下週是午後雷雨夏季型天氣，各地高溫可達35度。（資料照）

2024/06/23 15:06

〔記者蔡思培／台北報導〕本週全台為炎熱天氣，氣象專家表示，下週仍是午後雷雨夏季型天氣，各地高溫可達35度，外出要留意中暑熱傷害。由於短時間內太平洋高壓強勢，加上西南季風偏弱，熱帶洋面上難有較明顯擾動發展，暫時還不必擔心颱風影響台灣。

「天氣風險公司」氣象部經理吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，明（24日）、後（25日）兩天南海季風低壓逐漸往海南島一帶發展，目前發展不理想、結構鬆散，進一步成為熱帶性低氣壓或颱風的機會下降許多，但仍會帶動水氣往大陸華南沿岸靠近，連帶會讓台灣附近水氣稍微增多一些，台東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨。

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吳聖宇提醒，各地山區及近山地區午後仍會有熱對流雷雨，熱對流發展降雨的範圍可能會稍微擴大一些，但以山區為主，局部單點雨勢會比較大，平地較有機會受影響的是北部、東北部、東部等地區，午後外出要記得帶雨具，到山區、溪流邊活動的朋友要持續注意午後的天氣變化。溫度方面，各地高溫仍有33至35度，局部地區有36度或以上高溫的機會，務必要做好預防中暑、熱傷害的準備。

下週三（26日）至週五（28日），太平洋高壓勢力稍增強，午後雷雨發生範圍可望減少，並往山區縮減一些，但週末（29日、30日）高壓又有稍微減弱東退的情況，午後雷雨發生範圍有機會再擴大一點，基本天氣型態變化不大，但因高壓強弱變動，午後雷雨出現範圍也會跟著擴大或縮小。溫度方面也還是持續高溫炎熱，雖未到大範圍極端高溫條件，但是每天高溫有機會來到34至35度或以上。

吳聖宇表示，短時間內由於太平洋高壓的強勢，加上西南季風的偏弱，熱帶洋面上難有較明顯的擾動發展，南海到菲律賓附近雖然是相對氣壓比較低的區域，目前預報資料沒有顯示有比較大規模的擾動要醞釀，直到7月初，大致保持對南邊觀察注意即可，暫時都還不必擔心會有颱風影響台灣的機會。

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