台中市府雪恥！ 購物節影片攜手網紅搞笑演出

2019-08-04 10:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局長葉昭甫日前拍攝道安宣傳影片「路口慢看停」，被民眾批評為「低智商」。台中市政府新聞局為宣傳iBike與台中購物節，找來專業團隊掌鏡，邀網紅與葉昭甫介紹台中知名景點，長相俊帥的葉昭甫在片中配合搞笑，有網友呼朋引伴「看葉帥」，還有女網友說，「有葉帥就戀愛」。

台中市長盧秀燕昨日在臉書粉絲專頁po出影片「iBike台中好好玩」，並表示，暑假期間是全台的旅遊旺季，她特別派出交通局長葉昭甫與藝人孟澔及有「小林志玲」之稱的網紅黃詩詩擔任iBike旅遊達人，為大家示範如何騎iBike暢遊台中。

葉昭甫和孟澔、黃詩詩不僅遊遍台中公園、動漫彩繪巷、審計新村、國美館、逢甲夜市等景點，3人在片中騎木馬、吃美食、拍照打卡等，葉昭甫還配合影片需要，做出決鬥、跳躍、模仿大哥走路等動作，甚至戴上柴犬面具，完全沒有身段。

這支影片1天吸引超過1.7萬人次觀賞，這次不再「負評如潮」，網友肯定市府製作旅遊節目，帶動庶民經濟。也有網友完全是衝著看葉昭甫而來，還邀請其他網友「出來看葉帥」，更有女網友說，「有葉帥就戀愛」。

另外，有網友關心iBike是否繼續新增站點，並質問市府「之前讓市民投票選站點，現在呢」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法