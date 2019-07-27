給市府參考！中部影視人員「零預算拍片小妙招」 網狂讚

2019-07-27 23:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕別再說零預算，就拍得爛爛的！台中市交通局拍「路口慢看停」道安宣傳影片，品質遭網友砲轟智商低、太爛而下架，市府聲稱是零預算請見諒，讓中部的影片、音樂從業人員「看不下去！」特別共同拍攝一支「零預算自拍影片速成小妙招影片」要給政府單位參考，1分鐘的影片舞蹈加RAP，影片流暢、生動，又好看、好聽，還傳授手機也能拍出好影片技巧，影片昨天上架臉書粉絲團，被網友狂讚分享。

該影片導演陳芝余也是廣告、紀錄片導演，強調即使零元影片也能拍得好，台中市「路口慢看停」影片「一看就知道用不用心！」不但鏡頭會晃，局處官員各跳各的，沒有節拍，可見事前也沒練習，簡直是慘不忍睹，因此加入透明色平台的中部影音製作業界，特別拍攝一支1分鐘影片分享拍攝簡單的小技巧，只要透過這些簡單的步驟，效率高、畫面好的影片就可以輕鬆駕馭。

知名的女攝影師羽晞，改編交通部推廣「路口慢看停」宣導影片的音樂，將拍攝技巧填詞成RAP版「政府官員看這裡，時間有限我們了解地，拍差被幹譙好可惜，零預算拍攝影片好EZ。」羽晞一邊唱，其他演員一邊現場示範拍攝技巧。

「畫面穩定為第1，3機拍攝省力氣、遠近畫面同時一起、快速拍完一定行，速度太快放慢點，0.5倍速音樂別看扁，移動畫面怎麼辦？借個推車畫面就很讚，30分鐘這樣拍，我想大家都做得來，影片製作不太難，只要跟著我們一起來！」

陳芝余解說，素人拍出好影片一點也不難，第1鏡頭畫面要穩，利用自拍棒、便宜腳架都辦得到；手機也能3機拍攝，第1遍分別放左、中、右方，第2次拍遠、中、近影，如果人手不足就拍特寫，影片片尾也示範手機拍攝，演員跳舞2次就拍完，如果拍攝時覺得音樂太快，演員跳舞趕不上，可放慢0.5倍速。

陳芝余說，拍攝該影片並不是希望政府都拍零元影片，但是如果在經費有限下，至少拍出來的影片「不會傷眼睛、得尷尬癌！」而要出拍出專業影片，就要尊重專業，讓專業的來。

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